Turan: “Onların eteğinde iktidar olanlara lanet olsun”

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken yasa dışı bir şekilde evlendirildiğinin ortaya çıkması üzerinde birçok siyasi parti ve kuruluş tepki gösterdi. Cemaat vakıflarıyla ilgili yakınlığı bilinen AKP iktidarına tepki gösteren Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan açıklamalarda bulundu. Turan yaptığı açıklamada: “ Türkiye yeni bir çocuk istismarı vakasıyla sarsıldı. İstismarın faili yine aynı... Yobaz karanlığıyla çocuklara göz diken tarikat mensupları bu kez de 6 yaşında çocukla evlenme skandalıyla karşımıza çıktı. 6 yaşında bir çocuğa göz diken bu karanlık odaklara, onların eteğinde iktidar olanlara, onlara maddi manevi destek olanlara, zulüm karşısında susanlara lanet olsun!” dedi.

“AKP BESLEDİ, AKP BÜYÜTTÜ”

Turan açıklamalarının devamında ise, “BirGün gazetesinin ortaya çıkardığı bu çocuk istismarı münferit değildir. Kadınların giyiminde tahrik unsuru arayanların, küçücük çocuklara farklı gözle bakanların, tüm bunlara da dini kılıf bulanların yarattığı düzenin sonucudur. Televizyonlarda vaazlar vererek, şu yaşta evlenilir, bu yaşta birlikte olunur diyerek, çocukları meczupların hedefi haline getiren programlara izin verenlerin sorumluluğudur. 20 yılda iktidarın tüm olanaklarını tarikatların önüne seren AKP’nin sorumluluğudur.

“LAİKLİK MÜCADELESİNDEN GEÇİYOR”

Cumhuriyet’in ilerici birikimlerini ve laikliği tasfiye ederek bu karanlık düzeni kurdular. Eğitim başta olmak üzere toplumsal hayatın her alanını ve devlet kademelerini tarikatlar ve cemaatlere teslim ettiler. Ülkemizin geleceği şimdi de bu paralel yapıların, devlet içinde devletleşmiş karanlık odakların yarattığı büyük bir risk altında. Bu riskin bertaraf edilmesi laiklik mücadelesinden geçiyor.

“İKTİDARI GÖNDERME ZAMANI”

Yoksul halkın inancını sömürerek kendilerine kirli bir saltanat kurdular. AKP ile semirmiş, büyümüş bu din bezirganlarını ve onların iktidarını artık gönderme zamanıdır. Tüm aydınlık, demokrat, vicdanlı, feraset sahibi yurttaşlarımızı çocuklarımız için ayağa kalkmaya, bu kavgada birlikte olmaya davet ediyoruz.