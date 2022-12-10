10 Ara 2022 - 17:00- Ekonomi G: 10 Ara 2022 - 16:12

İkinci el otolarda satışlar ve fiyatlar arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 16,2, fiyatlar da yüzde 1,45 arttı
İkinci el otolarda satışlar ve fiyatlar arttı mask
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Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 168 bin 181 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.Bu yılın kasım ayında satışlarda ekim ayına kıyasla yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış kaydedildi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 47'Sİ SATILDI

Kasımda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi kasımda 361 bin 382 olurken, ilana koyulan araç sayısı önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 47'si satıldı.

FİYATLAR YÜZDE 1,45 ARTTI

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 123 bin 620 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttığı gözlendi.

DİZEL ARAÇLARA İLGİ YÜKSEK

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Kasım 2022'de en yüksek payı 107 bin 111 adetlik satış ve yüzde 63,7 payla dizel otomobiller aldı.Dizel otomobilleri, 56 bin 135 satış ve yüzde 33,4 payla benzinli, 2 bin 547 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.Oto gazlı otomobillerin payı da 1.975 satışla yüzde 1,2 olurken, elektrikli otomobillerin payı ise 413 satışla yüzde 0,2 olarak belirlendi.Ayrıca geçen ay 55 bin 723 adetle en çok C segment araç satıldı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37 ile 0 ile 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu.

# türkiye, Araç

10 Ara 2022 - 17:00 - Ekonomi

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