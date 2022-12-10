10 Ara 2022 - 17:15- Gündem G: 10 Ara 2022 - 17:03

Ekonomi eleştirisi iktidar yandaşlarını kızdırdı

Şahan Gökbakar’ın komedi serisi Recep İvedik 7. filmi ile izleyici karşısına çıktı. Hayat şartlarının zorluğu ve şehrin gürültüsünden bunalan Recep İvedik'in filmde yaptığı ekonomi eleştirisi iktidar yandaşlarını kızdırdı. Sosyal medyada tepki gösteren yandaşlar filmi protesto ederek, izlemeyecekleri belirtti
Ekonomi eleştirisi iktidar yandaşlarını kızdırdı mask
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Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı ‘Recep İvedik 7 filmi 9 Aralık'ta Disney Plus ekranlarında yayınlanmaya başladı. Her filmiyle izlenme rekorları kıran film bu kez güldürmenin yanı sıra yandaşları kızdırdı.

RECEP İVEDİK 7’DE ELEKTRİK FATURASI TEPKİSİ

Filmde yer alan sahnede Recep İvedik evinde otururken ekonomiden bahseden televizyon kanalları arasında geziniyor, tam o anda elektrik faturası olduğu anlaşılan kağıtta 900 lira yazdığını görmesiyle fenalık geçiriyor.

Hayat pahalılığı nedeniyle yaşamını değiştirmeye karar veren Recep İvedik, filmin devamında şehirden kırsal göçmeye karar veriyor ancak burada da köyü tamamen yok edecek bir rant projesiyle karşı karşıya kalıyor.

Filmin birçok yerinde eleştiri getirilen ekonomik kriz ve gelir eşitsizliği ise yandaşların tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA “İZLEMİYORUZ” KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Filmin içerinde yapılan eleştirel göndermelere kızan yandaş troller başta Twitter olmak üzere birçok sosyal medya platformunda “Recep İvedik izlemiyoruz” kampanyası başlattı.

Başlatılan hastag çalışmaları ise diğer kullanılacar tarafından alay ve eleştiri konusu oldu.

# karar, elektrik

10 Ara 2022 - 17:15 - Gündem

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