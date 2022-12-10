Ekonomi eleştirisi iktidar yandaşlarını kızdırdı

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı ‘Recep İvedik 7 filmi 9 Aralık'ta Disney Plus ekranlarında yayınlanmaya başladı. Her filmiyle izlenme rekorları kıran film bu kez güldürmenin yanı sıra yandaşları kızdırdı.
RECEP İVEDİK 7’DE ELEKTRİK FATURASI TEPKİSİ
Filmde yer alan sahnede Recep İvedik evinde otururken ekonomiden bahseden televizyon kanalları arasında geziniyor, tam o anda elektrik faturası olduğu anlaşılan kağıtta 900 lira yazdığını görmesiyle fenalık geçiriyor.
Hayat pahalılığı nedeniyle yaşamını değiştirmeye karar veren Recep İvedik, filmin devamında şehirden kırsal göçmeye karar veriyor ancak burada da köyü tamamen yok edecek bir rant projesiyle karşı karşıya kalıyor.
Filmin birçok yerinde eleştiri getirilen ekonomik kriz ve gelir eşitsizliği ise yandaşların tepkisini çekti.
SOSYAL MEDYADA “İZLEMİYORUZ” KAMPANYASI BAŞLATTILAR
Filmin içerinde yapılan eleştirel göndermelere kızan yandaş troller başta Twitter olmak üzere birçok sosyal medya platformunda “Recep İvedik izlemiyoruz” kampanyası başlattı.
Başlatılan hastag çalışmaları ise diğer kullanılacar tarafından alay ve eleştiri konusu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.