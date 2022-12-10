Türk Metal'de kazanan Özgür Koca

Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu bugün Emex Otel’de gerçekleştiriliyor. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın da katıldığı kongrede Şube Sekreteri Özgür Koca ve Federal Mogul'da işten çıkarıldıktan sonra delege adayı olarak seçimi kazanan Nagihan Özcan başkanlık için yarışıyor. Kongre sonucunda 5 yönetim kurulu, 3 disiplin ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Kongreye Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk Metal Şube Başkanı Yakup Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kpalan Hürriyet, Petrol İş Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, Sağlık İşçileri Sendikası Şube Başkanı Meral Oğuz, adaylardan Nagihan Özcan, delegeler ve işçiler katıldı.

181 OY FARKLA ÖZGÜR KOCA

Oy kullanma saat 17:00'da tamamlandı.200 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 200 oy kullanıldı. Sandık kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. 200 oydan 7 oyu Nagihan Özcan, 188 oyu ise Özgür Koca aldı; 5 oy is geçersiz sayıldı.. Özgür Koca, Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı seçildi.

ÖZGÜR KOCA'NIN LİSTESİ

YÖNETİM LİSTESİ:

Şube Başkanı Özgür Koca,

Şube Sekreteri Bünyamin Koç,

Şube Mali Sekreteri Recep Coşkun,

Şube Teşkilatlanma Sekreteri Serhat Konuk,

Şube Eğitim Sekreterliği Serkan Altıntaş

DENETİM KURULU:

Mustafa Çakım,

Aziz Cinemre,

Abdulsamet Tekerli

DİSİPLİN KURULU:

Adil Gider,

Sedat Yılmaz,

Aydın Karakaya,

ÜST KURUL DELEGESİ:

Özgür Koca,

Bünyamin Koç,

Recep Coşkun,

Serhat Konuk,

Serkan Altıntaş,

Ruçhan Akmete,

Gökhan Çakır,

Sedat Yılmaz,

Özcan Demirsoy,

Aydın Karakaya.