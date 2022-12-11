11 Ara 2022 - 10:07- Sağlık G: 11 Ara 2022 - 10:11

Kamu dışı ASÇ kadro’ya alınmalı

Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya alınmalıdır
Kamu dışı ASÇ kadro’ya alınmalı mask
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YAKLAŞIK 3600 KOCAELİ’NDE İSE 45

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarının kadroya alınması için Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yazılı açıklama yaptı. Başkan Çeker yapmış olduğu açıklamada “ Ülke genelinde yaklaşık 3600 Kocaeli’nde ise 45 Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanı ASM’de görev yapmaktadır.  Personelin görev yapmak istemediği, dolayısı ile personelin tutulmasında zorluk çekilen Aile Sağlığı Merkezlerindeki boş Aile Hekimliği birimleri için Maliye Bakanlığından vize alınmak suretiyle istihdam edilen,sözleşmeli Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları,Aile Hekimi ile birlikte ASM’de görev yapmaktadırlar.

ÖZLÜK VE MALİ HAKLARDA FARKLILIKLAR

2010 yılında Ülke genelinde Aile Hekimliği uygulaması hayata geçirilmiştir. Sağlık Ocağının yerini Aile Sağlığı Merkezleri  (ASM) almıştır. 12 yıldır Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları sözleşmeli personel olarak vatandaşımıza özveri ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak için görev yapan yapmaktadırlar. Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanı unvanı ile ASM’de görev yapan çalışanları, Kamu İşvereni yok saymış ötekileştirmiştir.Aynı kuruma bağlı, hatta aynı ASM de görev yapan çalışanlar ile birlikte, aynı işi yapmalarına rağmen kadrolu, kadrosuz ayırımı yapılması özlük ve mali haklarda farklılıkların olması, bu farklılıklarında kabul edilmesi mümkün değildir.

DEVLET ÇATISI ALTINA ALMALI

Ülke genelinde personel tutmakta güçlük çekilen ASM yaklaşık 3600, Kocaeli’nde ise sayıları 45 olan kamu personeli olmayan Aile Sağlığı Çalışanı yıllardır iş güvencesinden yoksun olarak çalışmaya devam ediyorlar. Kamuda görev yapan sözleşmeli personellerin kadroya alınması için kamu işvereni çalışmalar yapmakta olup yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna açıklayarak sözleşmeli personellerin kadroya alınacağını ilan etmiştir. Kamu İşvereni yeni bir açıklama yaparak ülke genelinde az sayıda olan ve kamu personeli olmayan Kamu Dışı Aile sağlığı çalışanlarını da kadroya alacaklarını ilan etmelidir. Kamu Dışı Aile sağlığı çalışanları üvey evlat değildir. Devlet çatısı altına almalı ve güvenceli çalışma koşullarını sağlayarak, personeller arasında çifte standart ortadan kaldırmalıdır.”diyerek sözlerini sonlandırdı.

 

# sağlık, kamu

11 Ara 2022 - 10:07 - Sağlık

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