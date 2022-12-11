11 Ara 2022 - 10:15- Spor G: 11 Ara 2022 - 10:19

Avcı: “Gerekirse altyapıdan oyuncu oynatırım”

Kasımpaşa ile 1-1 biten hazırlık maçının ardından sert ve net dille oyuncularını uyaran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Hiçbir oyuncuyu beklemem. Trabzonspor’da kaynak var. Altyapıdan oyuncu alır oynatırım” dedi
Video için play'e tıklayın

Kasımpaşa ile 1-1 biten hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve kamp ile hazırlık maçlarını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncularına ateş püskürdü. Avcı şu sözleri kaydetti: “Trabzon ve arkasından Antalya sürecinin son günü. 22 maçlık yaptığımız genel analizler, oynadığımız Avrupa kupaları, Şampiyonlar Ligi, lig süreci. Çok yukarıda değiliz, aşağıda değiliz. İyi miyiz, kötü müyüz? Arada giden, gri giden durumumuz vardı. Ritüelden çıkıp daha iyi ve daha yüksek enerjili hale getirmemiz gerekiyordu. Her şeyin içinde varız ama biraz daha net olmamız lazım. İlk yarıda oynarken tespit ettiklerimiz; oyun ve oyuncu üzerinden bir takım durumlar vardı. Bunu önce oyuncularla paylaştık, oyun planlarında değişiklikler yaptık. Oyuncu üzerinden bazı mevkilerde fazla oynamadan bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Sakatlardan iki tanesi dönmeye başladı. Bireysel performansları 22 maçta artmayanlar var. Özellikle buna, bugüne, bugünün de büyük bölümüne, oyun anlamında doğru cevaplar verdi, kampta bizi mutlu etti. Özelikle Crystal Palace, Hull City maçları fiziksel ve taktiksel olarak çok iyi test maçları oldu."

“İkinci yarıda oyundan memnun değilim”
Kasımpaşa maçında ilk 35 dakika oyunu domine ettiklerine değinen Avcı, "Topa sahip olarak, baskı kurarak, pozisyona girerek. 4-5 pozisyon vardı. 2-0, 3-0 devrede içeri girebilirdik. İlk yarı rakibe bir tane kenar ortası verdik. İkinci yarı itibariyle süreler ve veriler var. Sakatlanma riski olanlara göre değişiklik yapıyoruz. Oyunun anları vardır, süreleri vardır. Oyunun neyi istediği vardır ki oyunun her anının senaryosunu çalışıyoruz. İkinci yarıda parça parça oyundan ve performanslardan memnun değilim. Doğru olan anlar var, doğru olmayanlar var, 3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan oyuncular var. Kamp dönemi çok iyi geçti. Ben her maçı kazanmak isterim. Trabzonspor her yarışın içindedir. Herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Oyuncu performansını artıracak. İçine girmek için her türlü gayreti; fiziksel, zihinsel, enerji olarak içine sokacak. İçine sokmayacaksa Trabzonspor’da kaynak var. Alt yapıdan oyuncu alır oynatırım. Tescilli son şampiyondur. Her yarışın içinde var. Bunu net bir şekilde söylüyorum" ifadelerini kullandı.

“Artık yarış başlıyor, kimseyi beklemeyeceğim”
Kampın büyük bölümünden memnun olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Oyunun anlarında doğru hareket etmeyen oyunculara mesajım olsun. Bütününde doğru işler var. Daha iyisini yapabilmek, her yerde yarışmak ve sonuç almak için, benim olduğum her yerde yarış vardır, Trabzonspor olduğu her yerde yarış vardır. Biz başardık, yine başarabiliriz. Bu inançla yola çıkacaklar, yüksek ve pozitif enerjide olacak herkes. Bunu sahaya hep beraber yansıtacak. Bu potansiyel var. Bende bunun baskısını yapacağım. Kimseyi beklemeyeceğim. Kim iyiyse ki öyle yaptık. Devreye girmek için zaman daraldı. Artık yarış başlıyor" dedi.

“Bütünün parçası olmazlarsa dışarıda bırakırım”
Oyuncu performansları hakkında da konuşan Avcı, "Üç aydır devreye girmeyen performanslar var. Antrenmanlarda enerjimiz yüksek çalışıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceksin. Her zaman enerjini daha yukarıya çıkaracaksın. Oynamadığınız zamanlarda dahi takım için antrenmanı arkadaşına doğru vereceksin, onun performansını yukarıya çekeceksin. Trabzonspor’un iyi ve geniş kadrosu vardır, alternatifleri vardır 5 maç önce, 5 maç sonra fark etmez. Bu zamanı kaçırmamak lazım. Çok netim. Kolay kolay böyle net konuşmam. Ama sabır ve süre var. Trabzonspor’un ciddi sorumlulukları var. Sahada artık bu oyun; hem teknik, hem taktik, fiziksel ve zihinsel ve bütün olacaksın. Bütünün parçası olmazsa bende dışında bırakırım" dedi.

“Gbamin bize doğru cevaplar veren bir oyuncu”
Teknik direktör Avcı, penaltı yaptıran Gbamin için, “Gbamin'in penaltı hariç performansı iyiydi. Gereksiz, bu seviyede olmaması gereken yaptırdığı bir penaltı var. Ama burada daha evvelden oynayan bir oyuncuydu. Bence doğru cevaplarda verdi, penaltı pozisyonu hariç. Maçın anlarını doğru oynamakla alakalı. Rakibe, oyuna göre kullanabileceğimiz, burada bize doğru cevaplar veren oyuncu” yanıtını verdi.

“Trabzonspor her yerde”
Kocaeli Stadı’nı doldurarak maç boyunca kendilerinden desteğini eksik etmeyen taraftar için ise Abdullah Avcı, “Trabzonspor her yerde. Kocaeli’de ve Sakarya’da, benim bir ayağım da Sapanca’da. İyi biliyorum. Bazen pazara çıktığımızda Trabzonlularla karşılaşıyorduk. Onlar her yerde biliyoruz. Atmosfer güzel oldu. Öncelikle stat çok güzel. Kocaeli’de futbolcu olarak eski statta çok oynadık. Önemli bir şehir, potansiyel bir yer. Bu stada ilk defa geliyorum. Umarım tekrar hak ettikleri yere adım adım gelirler. Onlara da başarılar diliyorum” sözlerini kaydetti.
# Avrupa, takım, Sakarya, ateş

11 Ara 2022 - 10:15 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.951.174 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Belediye Derince, Hamza Mutlu ve Murat Başak'a emanet mask
Belediye Derince, Hamza Mutlu ve Murat Başak'a emanet
Ankaragücü sıkı dur Dev Adamlar geliyor! mask
Ankaragücü sıkı dur Dev Adamlar geliyor!
Efeler, Bursa Hekimoğlu’nun konuğu mask
Efeler, Bursa Hekimoğlu’nun konuğu
Benim için çok farklı bir deneyim olacak mask
Benim için çok farklı bir deneyim olacak
Ümit Karan: Kesinlikle çok zor olacak mask
Ümit Karan: Kesinlikle çok zor olacak
Derince’de İsmail Cem Cambaz ve ekibi de bıraktı mask
Derince’de İsmail Cem Cambaz ve ekibi de bıraktı
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL