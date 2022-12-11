11 Ara 2022 - 10:19- Spor G: 11 Ara 2022 - 10:23

Selçuk İnan: “Klopp’un getirdiği sistemi benimsiyorum, deniyorum”

Trabzonspor ile oynayıp 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Beğendiğim birçok teknik direktör var, oyun felsefesini gerçekten benimsediğim. Tek bir isim hiç söylememiştim, ama yine de bir isim duymak istiyorsanız, Klopp diyebilirim size. Son dönemlerde gerçekten onun oynattırmak istediği oyunu, oyuncularına yaklaşımı, getirdiği sistemi gerçekten biraz benimsiyorum, deniyorum” dedi
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Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan hazırlık maçının ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Eski bir Trabzonspor futbolcusu olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan İnan, “Eski bir Trabzonsporlu futbolcu olarak, başka şehirde kendi seyircisi önünde nasıl bir atmosfer olacağını çok iyi bilen biri olarak, Trabzonspor'un bu şekilde coşkulu ve baskılı başlayacağını aslında ben biliyordum. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Ancak yine de oyuna istediğimiz şekilde başlayamadık. Ben de yeniyim. İstediklerimi de oyuncularım aslında sahaya yansıtmaya çalıştı, ama başlangıçta bunu beceremedik. Biraz tedirginlik vardı. Trabzonspor'un isteği ve coşkusu da buna eklenince maç biraz zor başladı. Sonrasında oyuncularımın tutumundan, isteklerinden, bizim istediğimiz şeyleri yapmaya gayret etmelerinden dolayı da çok mutluyum. Özellikle 30'uncu dakikadan sonra çok güzel şeyler ortaya çıkardılar. Açıkçası beni de mutlu ettiler” dedi.

“Klopp’un getirdiği sistemi benimsiyorum, deniyorum”
Jurgen Klopp’un oyununu, yaklaşımını ve sistemini çok beğendiğini ve denediğini söyleyen Selçuk İnan, “Beğendiğim birçok teknik direktör var, oyun felsefesini gerçekten benimsediğim. Tek bir isim hiç söylememiştim, ama yine de bir isim duymak istiyorsanız, Klopp diyebilirim size. Son dönemlerde gerçekten onun oynattırmak istediği oyunu, oyuncularına yaklaşımı, getirdiği sistemi gerçekten biraz benimsiyorum, deniyorum. Futbol sürekli değişen ve gelişen bir oyun. Ona adapte olmaya ve yakalamaya çalışıyoruz. Başka yenilikler ve başka sistemler de var. Hepsini deniyoruz. Oyuncularım da sağ olsun, buna karşılık veriyorlar. O yüzden de ayrıca mutluyum” diye konuştu.

“Yardımcı antrenörlük ile teknik direktörlük arasında da çok büyük farklar var”
2 yıl Galatasaray’da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra teknik adamlığa geçen Selçuk İnan, bunun çok farklı bir deneyim olduğunun altını çizerek, “Teknik direktörlük ve oyunculuk çok farklı şeyler. Aslında ben 2 sene yardımcı antrenörlük yaptım, Galatasaray gibi çok büyük bir camiada. İnanın yardımcı antrenörlük ile teknik direktörlük arasında da çok büyük farklar var. Karar verici ve sorumlu kişisiniz, dolayısıyla bunun ağırlığı ve yükü her zaman omuzlarınızda oluyor. Bunu hissediyorsunuz. Aklınızdaki şeyleri oyunculara aktarmada başarılı olduğunuz zaman da, kendinizi çok başarılı ve mutlu hissediyorsunuz. Şu anda benim önceliğim sadece oyuncularıma yaptırmak istediğim şeyleri doğru bir şekilde aktarabilmek. Onların da sahada bunu pratik halinde yapabilmesi. Buna çok odaklandım. İnşallah bunu yapmaya devam ederler ve önemli bir takım haline geliriz” ifadelerini kullandı.

“Henüz transferle ilgili hiçbir şey konuşmadık”
Transferle alakalı henüz bir konuşma yapmadıklarını belirten İnan, “Henüz transferle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Geldiğim günden beri, sadece elimdeki oyuncularla ne yapabilirim? Onları nasıl geliştirebiliriz? Nasıl daha iyi bir takım olabiliriz? Bu konuları konuştuk hep beraber. Oyuncularımızı nasıl daha yukarıya çekebiliriz? Kendi seviyelerini en üste, maksimuma nasıl getirebiliriz? Bu sorulara çok kafa yordum. Transferle ilgili nereye ihtiyaç olduğunu ya da gerekli olup olmadığını henüz konuşmadık, tartışmadık. Transfer sezonunda ihtiyaç olursa bunu konuşuruz” şeklinde konuştu.

# karar, takım, Futbol

11 Ara 2022 - 10:19 - Spor

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