11 Ara 2022 - 10:32- Sağlık G: 11 Ara 2022 - 10:37

Şifa merkezi termal tesisler 2022'de doldu taştı

Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar kaplıca sularıyla şifa merkezi olan Yalova Termal Kaplıcaları, bölgeye yerli ve yabancı turistleri çekmeye devam ediyor. Yeni yatırımlarla turist sayısının her geçen gün arttığı Termal ilçesinde 2022 yılı turizmcileri sevindirdi
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Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda sıkıntılar yaşayan Yalova’daki termal turizm işletmecilerinin yüzü 2022 yılında bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında yaşanan artışla güldü. Geçmişte sadece Ortadoğu’dan gelen Arap turistlerin Termal’e ilgisi sürerken, son yıllarda yapılan tanıtım çalışmalarıyla Avrupa ve Rusya’dan gelen turist sayısında da artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Yılmaz, 2022 yılını verimli bir şekilde geçirdiklerini ifade etti. 2022’de 40 bin turisti ağırladıklarını anlatan Yılmaz, “Yüzde 65 oranında bizi yerli misafirlerimiz tercih etti. Rusya, Türki cumhuriyetlerden ve Ortadoğu’dan misafirlerimiz yine bizimle birlikte oldu. Burada tabii kaynak suyumuz var. Kaplıca sularımızdan yararlanıyorlar. Klimatropi, oksijen spor tesisleri havasından yararlanıyorlar. Avrupa’dan gelen misafirlerimizde de artış var. Orta Avrupa ülkelerinden geliyorlar" diye konuştu.

"İlişkiler düzeldi, Ortadoğulu turist sayısı arttı"
Termal ilçesindeki turizm tesislerinden Black Bird Thermal ve Spa Otel Genel Müdürü Çağrı Kaya ise 2022 senesinde İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi yakın bölgelerden misafir sayılarının arttığını söyledi. Arap turistlerdeki artışa da değinen Kaya, “Bir önceki seneye göre Ortadoğu popülasyonunu devletlerarası ilişkilerin de düzelmesi ile iyi bir noktaya geldi” dedi.

Avrupalı turistin yeni rotası termal
2023 yılı için yeni yatırım hedefleriyle sağlık turizminde yeni adımlar atmayı hedeflediklerini belirten Kaya, "2022 doluluk oranları ve hizmet kalitesini yükselttiğimiz bir yıl oldu. Termal ilçesinde 80’li yıllarda Ortadoğulu turistlerin tabiri caizse dedelerinin, babalarının keşfetmiş olduğu bir noktaydı. 5 yıl içinde otelimiz ve çevremizdeki diğer turizm tesisleri olarak yapmış olduğumuz pazarlama çalışmalarında Avrupalı misafirlerimizi daha yoğun ağırlamaya başladık” ifadesini kullandı.

Ruslar kışın da gelmeye başladı
Özellikle Rus kültürünün fizyoterapi ve termal su noktasında gelişmiş bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Kaya, şöyle konuştu:
“Daha önceleri bizleri yaz aylarında tercih eden misafirlerimiz artık kış mevsimlerinde termal sudan şifa bulabilmek, termal suda dinlenebilmek noktasında bizleri ziyaret etmeye başladılar. Ortalama her hafta Rus misafir olarak 7-8 geceleme yapacak rahat bir düzeye geldik. Rus misafirlerimiz gerçekten termal sulardaki kürleri kullanmayı tecrübe etmiş misafirler bu arada.”

# sağlık, Avrupa

11 Ara 2022 - 10:32 - Sağlık

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