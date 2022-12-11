11 Ara 2022 - 11:47- Gündem G: 11 Ara 2022 - 11:54

KESK: “Seçim değil, geçim bütçesi istiyoruz”

KESK Kocaeli Şubesi kuruluşunun 27. Yılı nedeniyle yapılan konuşmada 17 Aralık tarihinde Ankara’da yapılacak olan merkezi mitinge gönderme yapan Haber Sen il Temsilcisi Emre Toptaş, “Geçinemiyoruz! seçim bütçesi değil geçim bütçesi istiyoruz!” dedi

Dilara Polat
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KESK: “Seçim değil, geçim bütçesi istiyoruz” mask
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun (KESK) 27. Yılı nedeniyle Kocaeli Şubesi bir araya geldi. Mücadele tarihinden bahsedilen buluşmada 17 Aralık tarihinde Ankara’da ‘geçinemiyoruz!’ sloganıyla yapılacak olan merkezi mitinge çağrıda bulunuldu. Konuşmayı yapan KESK Kocaeli Şubeler Platformu adına Haber Sen il Temsilcisi Emre Toptaş şu ifadelere yer verdi: “KESK’in tarihi, ormanlarımızı, derelerimizi yağmaya, ranta açan, doğamızı ekolojik yıkıma uğratan talana karşı mücadelenin tarihidir. 27.Yılında kuruluş ilkemize sahip çıkıyor, Emek, Demokrasi ve Barış Mücadelemizi Aynı Kararlılıkla Sürdürüyoruz! KESK, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, savaşa karşı barış, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği, halkların kardeşliği ve gericiliğe karşı laiklik mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”

“ZULMÜN DÖNEMİNDEN GEÇİYORUZ”
Toptaş açıklamasının devamında mevcut iktidara gönderme yaparak sistemin çarklarına takılan çakıl taşı olacağız diyerek devam etti; “KESK, “bizi ezen, bir kenara iten, emeğimizi görünmez kılan, bedenlerimizi metalaştıran erkek egemen sistemin çarklarına takılan çakıl taşı olacağız” diyen kadınların mücadelesinin en önemli özneleri arasında olmaya devam edecektir. Bu ülkenin emeği ile geçinen tüm kesimlerinin önünde her zaman zorlu süreçler, çetin mücadeleler olmuştur. Bugün de kelimenin tam anlamı ile bir zulüm döneminden geçiyoruz.

“EVİN KİRASINI KARŞILAYAMAZ OLDUK”
İşçi cinayetlerinin katliam boyutlarına vardığı, yoksulluğun her geçen gün daha fazla derinleştiği koşullarda siyasi iktidar; sorunların faturasını muhalefete, emekçilere, halkın omuzlarına yıkmaya yönelik politikalar izlemeye devam ediyor. Hayatımız her gün biraz daha zorlaşıyor. Temel ihtiyaçlarımızı, çocuğumuzun okul, bebeğimizin bez ve mama masraflarını, yaşadığımız evin kirasını karşılayamaz olduk.

“ASGARİ ÜCRETLİLER ÜLKESİ”
Tüm vergi yükü bizim, halkın omuzlarında. Ama bizden toplanan vergiler bize ne insanca yaşamaya yetecek bir ücret ne de “yol, su, elektrik” olarak dönüyor. Zenginlere, patronlara “muafiyet”, “istisna”, “teşvik”, “vergi indirimi”, “vergi affı”, “vergi barışı” olarak aktarılıyor. Sadece son iki yıl içinde emeğin büyümeden aldığı pay yüzde 11,2 azalırken sermayenin payı ise yüzde 11,1 arttı. Ülke biz çalışanlar için bir “Asgari Ücretliler Ülkesine” dönüştürüldü.

“CENNETİN KATKISIZ KÖLELERİ”
Bir avuç mutlu azınlığın dışında kalan herkese, hepimize biçilen rol ucuz emek cennetinin katıksız köleleri olma rolüdür. Dolayısıyla bizim için bugün sadece bir kutlama günü değil, mücadeleyi yükseltme günüdür. Gün; bu toprakları emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin filizlendiği topraklara çevirme günüdür. Bunun için; 17 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da ‘geçinemiyoruz! seçim bütçesi değil geçim bütçesi istiyoruz!’ Şiarıyla merkezi bir miting yapıyoruz.

“EMEK KAZANACAK”
Miting KESK üyesi olsun olmasın sadece kamu emekçilerine değil bu düzenden zarar gören, açlık ve yoksulluk sınırında bir yaşam mücadelesi veren tüm kesimlere açıktır. Gelin, hep birlikte “İşsizliğe, yoksulluğa hayır! Emekten, Halktan Yana Bütçe İstiyoruz!” diye haykıralım! Biliyoruz ki, birleşir mücadeleyi yükseltirsek bir gün dahi iktidarda kalma şansları yoktur, olamaz. Ve yine biliyor ve inanıyoruz ki er ya da geç emek kazanacak.”

# elektrik, Ankara, Okul, kamu

11 Ara 2022 - 11:47 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kanalan Fruk - Enflasyon oranı fiyat artış oranı yani oranı dusurmeleri artış oranını düşürüyor yine artıyor yani asgari ücrete fiyatları etkilemicek bir zam yapsınlar fiyatlar arttığı taktirde kim neylesin zammı elimizde eriyor zaten

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Aralık 12:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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