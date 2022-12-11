11 Ara 2022 - 11:56- Siyaset G: 11 Ara 2022 - 11:55

Şeker: ”İzmit Yenimahalle ve Körfez Çamlıtepelilere hayırlı olsun”

AK Parti Kocaeli Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi İlyas Şeker, 8 Aralık 2022’de yayınlanan 6445 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili açıklamalarda bulundu
Şeker: ”İzmit Yenimahalle ve Körfez Çamlıtepelilere hayırlı olsun” mask
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MÜCADELE VERDİK

8 Aralık’ta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yenimahalle ve Çamlıtepe’de orman kanunu Ek 16. maddesi kapsamında kalan vatandaşların problemlerinin çözülmüş olduğunu ifade eden Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker;

“İzmit Yenimahalle’de ve Körfez Çamlıtepe’deki vatandaşlarımızın çekmiş olduğu sıkıntıları çözmek adına mücadele verdik. Bu yerler üzerinde yıllar önce yaptıkları konutlarda oturan vatandaşlarımızın hatta üzerinde evi olup tapusu olan yerlerin orman olması nedeniyle vatandaşımız mağdur durumdaydı. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için TBMM’de 6831 sayılı kanuna 19.04.2018 tarihinde ilave edilen EK 16. madde ile giderilmesinin önü açılmış oldu.

Uzun zamandır on iki ilçemizde bu kanun kapsamına giren bölgelerin problemlerinin bir bir çözülmesi için ilgili bürokratlarla toplantılar düzenledik. Vatandaşlarımızla zaman zaman bir araya geldik, arazide de incelemelerde bulunduk. Daha önce Dilovası ve Başiskele ilçelerimizdeki, şimdi de İzmit ve Körfez ilçelerimizdeki bazı alanların bu kanun kapsamından istifade etmesi için çok şükür cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı; bir nebze de olsa emeklerimizin karşılığını almış olduk. Diğer alanlar için de çalışmalarımız devam ediyor.”

ÇÖZÜM ÜRETTİK, CHP İPTAL ETTİRDİ

“Vatandaşın sorunlarına kulak tıkamak yerine çözüm üretmek adına her zaman hizmet siyaseti güden partimiz, ‘tapulama veya kadastro çalışmaları sonucu vatandaşa tapu verilmiş ve 10 yıl içinde de orman idaresi itiraz etmemiş ise bu yerler orman sayılmayacak’ şeklinde 2009 yılında TBMM’de 5841 sayılı kanunda düzenleme yapmıştık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, tıpkı EK 16. maddeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürdüğü gibi bu kanunu da mahkemeye götürüp iptal ettirdiği için de vatandaşımız mağdur edildi. İnşallah bunun da çözümü için çalışıyoruz.”

ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİLER

“Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan 6445 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında İzmit Yenimahalle ve Körfez Çamlıtepe’deki araziler orman sınırı dışına çıkartılmış ve sorun ortadan kalkmış oldu.

Çıkan kararname kapsamında Körfez Çamlıtepe’de şu ada parsellerde; 114/7,1017/25,997/5,1017/20,14/2.3.4.5.32,114/10,114/19,20,116/5,116/1.2.3,107/1.2.3.4,107/7.8,1/997.4,114/26,110/19.20,107/11.12.13, 114/23.24’de toplamda 6.179,32 m² ve İzmit Yenimahalle’de de 86.780,38m² alanda sorun çözüldü. Bu alanlar karşılığında da daha önce çıkarmış olduğumuz kanun gereği; orman dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere Devletimizin hüküm ve tasarrufunda bulunan veya hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.”

ALİKAHYA, NUSRETİYE, HALIDERE VE DEREKÖY’DE SON DÖNEMEÇTEYİZ

“31 Ekim’de gerçekleştirmiş olduğumuz AK Parti İzmit İlçe Danışma Meclisi’nde vatandaşlarımıza az önce ifade ettiğim alanların dışında Alikahya, Nusretiye, Halıdere ve Dereköy’de yaşanan özel orman arazileri sorunlarının giderileceğine dair bir müjde vermiştim.

Alikahya ve Halıdere’deki özel orman, Nusretiye’deki 2b çalışması, ve Dereköy’deki mükerrere orman kadastrosu nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın da sıkıntılarını çözmek için milletvekili arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu mahallelerdeki sorunu çözmek için Çamlıtepe ve Yenimahalle’de olanın aksine, bir kanun düzenlemesinin yapılması gerekiyor. Kanun teklifi çalışmaları tamamlandı. İlgili kurumların görüşlerini almak üzere son toplantılar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanımız Sn.Vahit Kirişçi ile bu sürecin hızlandırılması için görüştük, inşallah yakın zamanda bu çalışmadan da iyi bir netice alacağız.

Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gecesini gündüzüne katarak çalışan ve bizlerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’a, kararnamenin çıkmasında emeği geçen ilgili kurum yetkililerine teşekkür ediyorum.” dedi.

NOT: İLGİLİ KANUN MADDESİ:

Ek Madde 16- (Ek: 19/4/2018-7139/17 md.) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir. (1) Birinci fıkrada belirtilen alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılacak alanların tespiti maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir ve bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi bir ay olarak uygulanır. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre ilk defa yapılacak orman kadastrosu uygulamasındaki işlemlere ilişkin sürelerde de üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
# karar, chp, çevre

11 Ara 2022 - 11:56 - Siyaset

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