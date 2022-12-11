Seçim takvimini tamamlayan KOTO’da misafir trafiği

Kocaeli iş dünyasının çatı kuruluşu KOTO, seçim sürecini tamamladı. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Murat Barış, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcıları İbrahim İkiz, Fikret Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan ve Meclis Katip Üyesi Kübra Öter’in yer aldığı KOTO heyeti, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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Bu kapsamda; Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Hakimi Muhittin Paça, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı Dr. Metehan Çalış, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, KOSGEB Kocaeli Batı Müdürü Hakan Demirci, KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ve il yönetimi, İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve yönetimi, Deva Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi Geçmiş Dönem İl Başkanı Mehmet Aras, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve Yönetimi, MHP Derince İlçe Başkanı Selim Sayar ve yönetimi, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağaryılmaz, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ve yönetimi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün ve yönetimi, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve yönetimi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi Başkanı İsmail Uslu ve yönetimi, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOSİAD) Başkanı Atalay Kaya ve yönetimi, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Uğur Saral ve yönetimi, Atılımcı İş Adamları Derneği (ATİK) Başkanı İlker Kızılkaya ve yönetimi, Marmara Uluslararası Müteahhit İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (MARİMDER) Başkanı Ramazan Öztürk, Kocaeli Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kocaeli Şube Yürütme Kurulu Başkanı Derya Kurt, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı ve yönetimi, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi, Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut ve yönetimi, Kartepe Müteahhitler Birliği, İmam-ı Azam Camii Derneği, Gazetemiz Başyazarı Tanzer Ünal ve Gazetemiz Genel Müdürü Erkan Ünal, Bağımsız Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Uğur Enç, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Aydın, KOTO’yu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

MUHİTTİN PAÇA: Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Hakimi Muhittin Paça ziyareti.

TSE: Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı Dr. Metehan Çalış ziyareti.

ULAŞIMPARK: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal ziyareti.

SAADET PARTİSİ: Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ve il yönetimi ziyareti.

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yeniden Refah Partisi Geçmiş Dönem İl Başkanı Mehmet Aras ziyareti.

TEV: Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kocaeli Şube Yürütme Kurulu Başkanı Derya Kurt ziyareti.

SERVİSÇİLER: Kocaeli Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek ziyareti.

KASKF: Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ziyareti.

KARTEPE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ: Kartepe Müteahhitler Birliği ziyareti.

KADİR DURMUŞ: Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Bağımsız Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Uğur Enç ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Aydın ziyareti.

KOCAELİ GAZETESİ: Gazetemizin Başyazarı Tanzer Ünal ve Gazetemiz Genel Müdürü Erkan Ünal ziyareti.

KYÖD: Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Uğur Saral ve yönetimi ziyareti.

KOSİAD: Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOSİAD) Başkanı Atalay Kaya ve yönetimi ziyareti.

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ:

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağaryılmaz ziyareti.

MÜSİAD: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi Başkanı İsmail Uslu ve yönetimi ziyareti.

MARKA: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, KOSGEB Kocaeli Batı Müdürü Hakan Demirci, KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer ziyareti.

MAKİNE MÜHENDİSLERİ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ve yönetimi ziyareti.

KOSTÜ: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ziyareti.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün ve yönetimi ziyareti.

İMAMI AZAM CAMİİ: İmam-ı Azam Camii Derneği ziyareti.

AKMANŞEN: İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ziyareti.

ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ: Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut ve yönetimi ziyareti.

ATİK:

Atılımcı İş Adamları Derneği (ATİK) Başkanı İlker Kızılkaya ve yönetimi ziyareti.

MARİMDER: Marmara Uluslararası Müteahhit İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (MARİMDER) Başkanı Ramazan Öztürk ziyareti.

OTO TİCARET MERKEZİ:

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı ve yönetimi ziyareti.

İZMİT KENT KONSEYİ: İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve yönetimi ziyareti.

İYİ PARTİ: İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve yönetimi ziyareti.

DEVA PARTİSİ ZİYARETİ: Deva Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ve yönetimi ziyareti.

AK PARTİ KADINLAR:

AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve Yönetimi ziyareti.

MHP DERİNCE:

MHP Derince İlçe Başkanı Selim Sayar ve yönetimi ziyareti.

İKM:

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi ziyareti.