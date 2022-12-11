KASTAMONUSPOR-KOCAELİSPOR(MAÇ BİTTİ)

MAÇ BAŞLIYOR...
MAÇ BAŞLADI
İLK YARI
DK.1: Temsilcimiz maça başladı.
DK.1: Kocaelispor gole yaklaştı Atila soldan pasını verdi, Okan ve Samed Ali'yi geçen top dışarı çıktı.
DK.6: Kastamonu ekibi 6. dakikada gole yaklaştı. Yapılan ortada top 2 Kastamonulu oyuncuyu geçti ve dışarıya çıktı.
Dk.9: Okan'ın pasında Samet Ali ceza sahası içinde şut çekti, top kaleci Eray'da kaldı.
DK. 13: GOOLLLLLLLLLLLLLLLL CEM EKİNCİ(0-1)
DK. 13: Atila'nın pasında savunma arkasına sarkan Cem kaleci Eray'ın yanından topu ağlara gönderdi...
DK. 19: Kastamonu atağında serbest vuruştan gelen topa altı pasta bomboş kalan Erman Bulucu kafayı son derece kötü vurdu, şanslıydık.
DK.27: Kastamonulu futbolcu Şaban Özel, taça giden topa yeişmek isterken kendi teknik direktörü Ümit Karan'ın üzerine düşerek sakatladı.
İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi
DK. 45+1: Kastamonu'da Ömer Faruk Yücel, Kocaelispor'da Cem Ekinci sarı kart gördü.
İLK YARI SONA ERDİ
İKİNCİ YARI BAŞLADI
İKİNCİ YARI
DK.46: Kastamonuspor'da oyuncu değişikliği... Ayhan Gürbüz oyunden çıkarken yerini Berkay Samancı aldı.
DK.55: Cem Ekinci soldan atağı gelişirdi, sert vurdu, sağ direğin dibinden kornere çıktı.
Dk. 61: Samed Ali'nin pasında Tayfun kaleye şut çekti, top üstten dışarıya çıktı.
DK:62: Kastamonuspor'da oyuncu değişikliği... Berkan Burak Turan oyundan çıktı. Oyuna giren Yasin Başaytaç.
DK.65: Gökhan Değirmenci, rakibin kafa vuruşunda mükemmel bir kurtarış yaptı.
DK.69: Berkan Burak Turan sarı kart gördü.
DK.73: Okan kale ağzında yüzde yüz golü kaçırdı, kaleci Eray kornere çeldi.
DK.79: İki takımda da oyuncu değişikliği... Kocaelispor'da Hazarhan oyuna girdi. Çıkan oyuncu Samet Ali. Kastamonuspor'da Abdulaziz çıktı, Mustafa Alptekin girdi.
DK.80: Metincan Cici, sağ kanatta ceza alanının çaprazından sert vurdu, top sol direği yalayıp avuta çıktı.
DK.80: Kocaelispor'da Alpay Çelebi, Kastamonuspor'da Erman Bulucu sarı kart gördü.
DK.83: Alpay inanılmaz hatayla topu kaptırdı, Ergin süratle ceza alanına girdi, Gökhan yüzde yüz golü önlerken takımı ipten aldı.
DK.84: Kocaelispor'da Yağız Gül sarı kart gördü.
DK.87: Kocaelispor'da İlyas Kubilay oyundan çıkıyor, Mertan Caner oyuna dahil oluyor.
DK.88: Kastamonuspor'da oyuncu değişikliği... Berkay Samancı oyundan çıktı, Efe Görgülü oyuna girdi.
DK.90+1: Kocaelispor'da Cem Ekinci oyundan çıktı yerine Diogo Coelho girdi.
Maça 5 dakika ilave edildi
0-1 maç bitti...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Aslan Er - Bu hazarhan ve Alpay’ı kadroya almak. Bu takıma ihanettir. Oynatın genç çocukları
Kanalan Fruk - Devam devaaaaam körfezim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.