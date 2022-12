Arduç: Kendi geleceğimizi oylayacağız!

Yeni seçmen çalışmalarına Dün Derince ilçesinde destek veren CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Marmara Bölge Sorumlusu Olan Caner Arduç, "Bölgede 11 ilimizde Gençlik Kollarımız kapı kapı dolaşıyor. Şuana kadar 500 bin hane ziyareti gerçekleştirdik. Marmara bölgesi olarak Mart ayında bu ziyaretleri bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. İlimizde de çalışmaların hızlandığına dikkat çeken Arduç " Kocaeli İl Gençlik Kollarımız ve İlçelerimiz uyum içerisinde yeni seçmen çalışamalarını gerçeleştiriyor, İlçelerimizde bu noktada yoğun bir çalışma içerisinde, sahada çalışacak katkı koyacak bütün gençlerimizle iletişim halindeyiz." dedi.

Derince' de çalışmalarına hız veren Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir de ilçemizde bugün seçim olsa 6 bine yakın ilk defa oy kullacak seçmen var, Haziran ayına kadar bu sayı 7 binin üzerine çıkacaktır. Bizler derince gençlik kolları olarak, bu çalışmayı önemsiyor kapı kapı seçmenlerimizi ziyaret ediyoruz. Bu noktada her geçen gün yeni arkadaşları da içimize katarak mücadeleyi büyütüyor, ülkenin geleceğini kendine dert eden herkesi partimize ve bizlere destek olmaya davet ediyoruz " dedi.

GENÇLER BU SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Gençlik Kolları MYK Üyesi Arduç ise Yaklaşan genel seçimlerle ilgili Türkiye' de yedi buçuk milyon genç seçmen var, Türkiye' nin kaderini genç seçmenler belirleyecek, gençlerimiz bu seçimlerde aslında kendi geleceklerini oylayacaklar" dedi. Arduç" Türkiye' nin kötü yönetilişi sebebiyle oluşan Ekonomik buhran neticesinde gençlerimiz teknolojiden her geçen gün uzaklaşıyor, Artan kiralar ve yükselen mobilya, beyaz eşya ve teknoloji ürünleri fiyatları sebebiyle evlenemiyor, iş bulmakta her geçen gün zorluk çekiyorlar. Geleceğe dair Her geçen gün umudunu yitiren gençlerimiz maalesef hayatlarına da son veriyorlar.

GÜÇ SENİN ELİNDE

20 yıldır bu iktidarın yönettiği ülkemizde gençlerin geleceğe dair hiçbir umudu kalmadığını söyleyen Arduç, " Bugün Yurt dışında iş seçmeden çalışmayı dahi göze alıp bu iktidarın yönetiminden kaçmaya çalışan, her geçen gün umudunu yitiren gençlerimize Tam bu noktada Güç Sende diyerek başlattığımız yeni seçmen çalışmaları ile hem umut olmaya çalışıyor hem de bu kötü yönetime artık yeter demeye davet ediyoruz. Bizim Gençlerimize inancımız sonsuz, hep birlikte önce bu iktidarı değiştirecek, ülkemize Adelet'i ve Demokrasi'yi getirecek, Türkiye'yi 2. yüzyılında yeniden ayağa kaldıracağız. Umutsuz olmayacağız bu ahval ve şerait içinde dahi vazifemiz Türkiye'nin geleceğidir ve bu gelecek için Güç bizde bizim elimizdedir" dedi.