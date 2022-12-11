Büyükakın, “Biz sokaktan kopmadığımız için güçlüyüz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları’nın düzenlediği “AK Parti Siyaset Akademisi Kadın” programına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir’inde katıldığı programda bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, “AK Parti siyasetinde kadın bir nesne değil, öznedir” diyerek, “AK Parti, kadının bizzat aktör olarak siyasette yer almasını önemseyen bir harekettir. Kadın siyasetin içinde ne kadar aktif rol alırsa, sahada ne kadar güçlü bir şekilde var olursa, sizin siyasetiniz ve teşkilatınızın gücü o kadar fazla olur. Bugün hem meclis üyeliklerinde hem milletvekilliği tablosunda görüyoruz ki AK Parti gerçekten kadını bir nesne olarak görmemiş, özne olarak siyasette yer vermiştir. Aslında teşkilatlarımızın gücünün yarısı yine kadın teşkilatlarımızdan gelmektedir. Biz de bunun farkındayız” şeklinde konuştu.

“SİZLERLE İSTİŞARE ETTİK, EKSİKLERİMİZİ GÖSTERDİNİZ”

Başkan Büyükakın, yaptıkları projelerin millet tarafından görüldüğü ve takdir edildiğini anlatırken, diğer bir taraftan da teşkilatların saha farklı noktalarda anlatmasının da çok önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “İnsanlar ne düşünüyor? Olumlu mu değerlendiriyor, olumsuz mu değerlendiriyor. Nerede bir eksik olduğunu bize anlatan yoksa, sahadan bir geri dönüş olmuyorsa sadece biz kendi ölçeğimizden bakarak kendi temaslarımızla gördüklerimizle yol yürümeye kalkarsak, teşkilatımız bize sahadaki durumları iletmezse bizim netice alma şansımız yoktur. İşte bu noktada sizler hep devreye girdiniz. Bize hep can aynası oldunuz. Sizlerle istişare ettik, eksiklerimizi gösterdiniz. Bundan sonra da aynı şekilde bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Karar vermede, sahanın ne düşündüğü bilmede ayrı bir göze hep ihtiyaç duyuyoruz. İnsanımıza hep birlikte ulaşmak, hemşerilerimizin taleplerine hep birlikte cevap vermek bizlerle birlikte sizlerin de çok önemli göreviniz. Cumhurbaşkanımız ve yerelde bizler gücünü halktan ve sokaktan alıyor. Şunu unutmayalım ki biz sokaktan kopmadığımız için güçlüyüz.”

“BU DAVA DEVLET DAVASIDIR”

“Biz berabersek güçlüyüz” diyen Başkan Büyükakın, “İl başkanımızın, kadın kolları başkanımızın, belediye başkanlarımızın tek başına bir şey yapma şansı yok. Biz beraber çalışıyorsak güçlüyüz. Siz yoksanız biz yokuz. Buradan bakıyoruz.” vurgusu da yaptı. Başkan Büyükakın, gideceği yönü olmayan, varmak istediği bir yer olmayan, maksadı olmayan insanların bir yere varmasının mümkün olmayacağını da ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim davamızın bir maksadı vardır. Liderimizin bir davası vardır. Bu dava nizami âlem davasıdır. Bu dava devlet davasıdır. Bu dava dünyaya adalet, barış, kardeşlik getirme davasıdır. Bu kuru bir particilik davası değildir. Bizim derdimiz sadece belediye başkanı, milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, kadın kolları başkanı olma davası değildir. Biz bu hayatı bundan sonraki hayat için yaşandığına inanan insanlarız. Bu hayatın iyi ile kötü arasındaki farkın ortaya çıkması için yaşandığına inan insanlarız.”

“YARIN DEĞİL, HEMEN ŞİMDİ HAREKETE GEÇMEMİZ LAZIM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyadaki mazlum milletler içinde bir umut olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, konuşmasını şu sözlere tamamladı: “Cumhurbaşkanımız herhangi bir lider değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum milletlere yardım etme gayesi var. Onun için böyle bir lideri, yarı yolda bırakmamalıyız, yalnız bırakmamalıyız. Bu davaya hepimiz gönül vermişiz. Cumhurbaşkanımızın istikametinden, liderlik kabiliyetinden kimsenin şüphesi yok. Yarın değil, hemen şimdi harekete geçmemiz ve davamızı anlatmamız, Cumhurbaşkanımızın arkasında sımsıkı durmamız lazım. O zamana kadar bütün dargınlıklar hepsi unutulacak. Sizlerden 2023’e kadar Cumhurbaşkanımız tekrar cumhurbaşkanı seçilene kadar gece gündüz demeden çalışmanızı rica ediyorum.”