11 Ara 2022 - 14:58- Spor G: 11 Ara 2022 - 16:37

Kastamonuspor-Kocaelispor (İlk yarıdan görüntüler)

Kastamonuspor-Kocaelispor maçından ilk yarıdan görüntüler...

Erdem Övüç
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Kastamonuspor-Kocaelispor (İlk yarıdan görüntüler) mask
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Kocaelispor sezonun 18. maçında deplasmanda Kastamonuspor'a konuk oluyor.. 38 puanla, Bucaspor’un 3 puan önünde liderliği elinde bulunduran yeşil siyahlılar, İskenderun – Buca karşılaşmasının olduğu haftada kazanıp puan farkını açmak istiyor.
# Kocaelispor

11 Ara 2022 - 14:58 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Kastamonuspor-Kocaelispor (İlk yarıdan görüntüler) mask
Kastamonuspor-Kocaelispor (İlk yarıdan görüntüler)
KASTAMONUSPOR-KOCAELİSPOR(MAÇ BİTTİ) mask
KASTAMONUSPOR-KOCAELİSPOR(MAÇ BİTTİ)
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