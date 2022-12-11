11 Ara 2022 - 16:26- Spor G: 11 Ara 2022 - 16:29

Bim bam bom, çatlasın düşmanlar

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Bim bam bom, çatlasın düşmanlar mask
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Şarkı söyleyesimiz var. Bayram bizim için.. Lideriz ve liderlikten yine inmedik. Buca bastırıyor, maçtan önce değişik katakulliler dolaşıyor, yayın yapılmıyor (nedense), İskenderun’u deplasmanda yenen Buca rakibini zirveden itiyor; Kocaelispor’u zorluyor. Kocaelispor kendisinden bir saat önce maçını bitiren rakibinin kazanmasıyla sterse giriyor ama Kastamonu gibi çıkıştaki  bir ekibi deplasmanda 1-0 yenerek zirvedeki yerini bırakmıyor. Bu maç öncesindeki yazımda 2-0 bitecek, ama 1-0 olsun üç puan bizim olsun diye yazmıştım. Dediğim çıktı. Mutluyum. Şimdi şarkı söyleme sırası bende…

Bim bam bom çatlasın düşmanlar…
# Kocaelispor

11 Ara 2022 - 16:26 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Dalgacı53 - Akılsız transfer politikası bizi buraya getiren ne işimiz var bizim burda

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Aralık 17:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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