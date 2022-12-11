11 Ara 2022 - 16:30- Eğitim G: 11 Ara 2022 - 17:05

Yeni rektör Cantürk’ten gençlere önemli mesaj

Kocaeli Üniversitesi rektörlüğüne atanan KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, gazetemiz aracılığıyla gençlere mesaj verdi

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Yeni rektör Cantürk’ten gençlere önemli mesaj mask
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Çiçeği burnunda Rektör Cantürk, “Rektör olarak atanmam, ilimiz ve üniversitemiz için hayırlı olsun. Sivaslı bir ailenin çocuğuyum. Babam devlet memuru, annem ev hanımı. Rektörlüğe atanmam, Anadolu’dan bir gencin çalışarak, emek vererek neler yapabileceği adına gençlere umut olmasını, örnek olmasını umut ediyorum” dedi. Cantürk’ün Sadettin Hülagü’den rektörlüğü Çarşamba veya Perşembe günü devralacağı öğrenildi.

11 Ara 2022 - 16:30 - Eğitim

Muhabir  Mesut Akbulut

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