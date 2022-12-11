Yeni rektör Cantürk’ten gençlere önemli mesaj

Çiçeği burnunda Rektör Cantürk, “Rektör olarak atanmam, ilimiz ve üniversitemiz için hayırlı olsun. Sivaslı bir ailenin çocuğuyum. Babam devlet memuru, annem ev hanımı. Rektörlüğe atanmam, Anadolu’dan bir gencin çalışarak, emek vererek neler yapabileceği adına gençlere umut olmasını, örnek olmasını umut ediyorum” dedi. Cantürk’ün Sadettin Hülagü’den rektörlüğü Çarşamba veya Perşembe günü devralacağı öğrenildi.