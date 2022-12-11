11 Ara 2022 - 16:32- Spor G: 11 Ara 2022 - 16:36

41 KERE MAŞALLAH! “0-1”

Kocaelispor sezonun 19. haftasında Kastamonuspor ile zorlu bir maça çıktı. Mücadeleyi Cem’in 13. dakikadaki golü ile 1-0 kazanan yeşil siyahlılar puanını 41’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Maçın kader adamı ise ikinci yarıdaki iki müthiş kurtarışa imza atan Gökhan Değirmenci oldu. Taraftarının muazzam desteği ile deplasmandan galip dönen Kocaelispor ilk yarının son maçını Ankara Demirspor ile sahasında oynayacak

Erdem Övüç
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41 KERE MAŞALLAH! “0-1” mask
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CEM, USTACA GOL

Kastamonu Gazi Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Kocaelispor oyunun hakimiydi. Özellikle ön alan baskısı ile pozisyonlar bulan yeşil siyahlılar 13. dakikada öne geçti. Atila’nın ara pasında kaleci Eray’ı karşısında gören Cem ustaca bir vuruşla sol köşeden topu filelere gönderdi. Ev sahibi takım ise Erman Bulucu ile Ergin Keleş ile gole yaklaşan Kastamonu karşısında savunmada diri duran yeşil siyahlılar soyunma odasına 1-0 öne girdi.

GÖKHAN KAHRAMANLAŞTI

Mücadelenin ikinci yarısına Kocaelispor iyi başlasa da 60’dan sonra Kastamonu ekibi oyunun inisiyatifi eline geçirdi. İkinci 45 dakikada Cem’in şutunda Eray topu son anda kornere tokatladı. Son 25 dakikada ise yeşil siyahlılar kalesinde gerilimli anlar yaşadı. Kaleci Gökhan iki müthiş kurtarışa imza attı. İlk topu sol köşeden çıkardı, ikinci topunda da Ergin Keleş’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi.

TARAFTAR MÜTHİŞTİ

5 dakikalık uzatma süresinde de kalesini gole kapatan Kocaelispor puanını 41’e çıkardı. Buca deplasmanda İskenderun’u 2-1 mağlup etti ve aradaki puan farkını korudu. Ankara Demir ve Karacabey’in berabere kaldığı haftada Kocaelispor ve Buca zirvede yalnız kaldı. Maçı deplasmanda izleyen 250’ye yakın Kocaelispor taraftarı 90 dakika boyunca olağanüstü destek verdi ve alınan galibiyetin başrolleri arasında yer aldı.

# Kocaelispor, Ankara, takım

11 Ara 2022 - 16:32 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Yorumlar

(1)
01

Dalgacı53 - Geliyoruz bu sefer daha sağlam adımlarla birdaha dönmemek üzere

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Aralık 17:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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