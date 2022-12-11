11 Ara 2022 - 20:00- Spor G: 11 Ara 2022 - 16:40

Periler lideri “SUS”turdu: 86-82

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, konuk ettiği lider Tarsus Belediyesi’ni 86-82 mağlup etti. Maç boyunca müthiş mücadele eden kızlar mücadelenin ardından büyük bir sevinç yaşarken, maçı izleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de büyük heyecana ortak olarak maç sonunda takımı ayakta alkışladı

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Periler lideri “SUS”turdu: 86-82 mask
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MAÇ BOYUNCA BÜYÜK ÇEKİŞME

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça iyi hücum yaparak başlayan temsilcimiz Betül ile Deniz ile sayılar buldu ve ilk 10 dakikayı 23-18 önde geçti. İkinci çeyrekte özellikle pota altında Goodlett, Tarsus adına çok verimli oldu ve devre 46-46 sona erdi. İlk yarıdaki çekişme ikinci yarıda da devam etti. Skoru sürekli önde götüren İzmit Belediyespor zaman zaman yaptığı basit hataların ardından yakalansa da son 10 dakikaya 2 sayı farkla, 70-68 önde girdi.

GODLETT’E KARŞI DURMAYA ÇALIŞTILAR

İnanılmaz bir çekişme ve heyecan içinde geçen maçın son çeyreğinde Goodlett karşısında 2’li, 3’lü sıkıştırmalar yapan İzmit ekibi, güçlü rakibi dış şuta zorladı. Deniz, Ezgi, Senay ve Betül ile üretime devam eden, pota altında da Kym ile savunmada direnç gösteren İzmit Belediyespor son bölümde serbest atışlarda da isabet buldu ve rakibini 86-82 mağlup ederek flaş bir galibiyete imza attı.

SAYILAR PAYLAŞILDI

İzmit Belediyespor’da günün yıldızı, topun el yaktığı anlarda bulduğu sayılarla öne çıkan Deniz Aygül oldu. Deniz, Tarsus potasına tam 24 sayı gönderdi. 5 oyuncunun çift haneli rakamlara ulaştığı mavi yeşillilerde Betül 16, Ezgi 14, Candide 13, Senay 10, dizindeki sakatlığa rağmen fedakarlık yapan Kym Royster 7, savunması ile rakibi yıpratan Nuran da 4 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte Birleşik Amerikalı Goodlett 39, zor üçlüklerle şaşırtan Yağmur 13, Hande 9, bir dönem İzmit Belediyespor forması giyen Ebru Torun ile Nihal’in 5’er sayısı takımı adına galibiyet getirmedi.

FIRAT OKUL’DAN SAĞLAM KULÜBE DESTEĞİ

İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul’un rakibin 1 ve 2 numaralı oyuncularına yüksek baskı yaptırması ve yorulan Goodlett’in üzerine sürekli atak yapılmasını sağlaması galibiyeti getiren hususlar arasında yer aldı. 13 maç sonunda üst üste 3, toplamda da 9. galibiyetine imza atan İzmit Belediyespor haftayı averajla 5. sırada tamamladı. İzmit ekibi 24 Aralık’ta yeni bir yabancı alan ve antrenörünü değiştiren 13. sıradaki Turgutlu Belediyespor deplasmanına konuk olacak.

İZMİT BELEDİYESPOR: 86-TARSUS BELEDİYESİ: 82

SALON: İzmit Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Ozan Çakar **, Ahmet Köse **, Ali Rıza Pinat **6

İZMİT BELEDİYE: Senay Zeybek ** 10, Nur Sezen Yavuz *, Derya Kavak *, Deniz Aygül *** 22, Kym Danae Royster ** 7, Candide Öztürk *** 13, Ezgi Manlacı *** 14, Nuran Tutsak * 4, Kardelen Zengin **, Betül Pehlivan *** 16

TARSUS BELEDİYESİ: Melis Dilara Lafatan *, Cansu Yetiş * 3, Ebru Torun ** 5, Nihal Güngör Yıldırım * 5, Dilara Tongar ** 8, Yağmur Bul ** 13, Hande Kuzu ** 9, Sasha Samolia Goodlett *** 39

1.PERİYOT: 23-18 , 2.PERİYOT: 46-46 , 3.PERİYOT: 70-68, MAÇ SONUCU: 86-82

# Atatürk, Deniz, Okul

11 Ara 2022 - 20:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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