“2023 seçimleri Türkiye ile ABD arasında geçecek”

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, yaptığı haftalık basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade KomandoBinbaşı Mehmet Duman’a Allah'tan rahmet dileyen ilçe başkanı Seymen, sözlerinin devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı vizyon belgesine değindi.

“KILIÇDAROĞLU BEKLEDİĞİMİZ GİBİ!”

Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesinin gerçek anlamda vizyondan uzak olduğunu dile getiren Başkan Seymen, “Bu durum sanıyorum herkes tarafından kabul ediliyordur. CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı’nın başladığını duyurması, Togg’un banttan inmesi, dünyada benzersiz olan Yusufeli Barajı ve çok yakında tüm dünyayı kapı sırasında bekletecek Kızılelma’yı ortaya koyduğu bu dönemde ithal danışmanları dayatan Kılıçdaroğlu yine kendinden bekleneni verdi, yani hiçbir şeyi” dedi.

“MİLLETLE RESMEN ALAY ETTİ”

CHP liderinin danışmanlık alacağını söylediği kişileri açıklamayı yaptığı salona dahi getiremediğini kaydeden Seymen, sözlerine şöyle devam etti: “Getirememesinin yanı sıra bir internet televizyonunda kendisine yöneltilen “Rifkin’i neden programa getirmediniz?” sorusuna da milletimizle alay eder gibi “Ülkemizin insanı teknolojiyi de görsün istedim, bakın burada oturuyorum, Amerika ile konuşabiliyorum”diyerek yanıt verdi. Gerçekten içler acısı bir durum.

“BELLİ Kİ EKONOMİYİ ABD’YE EMANET EDECEK”

Kemal Bey’in yurtdışı gezilerinin sebebini şimdi daha iyi anlıyoruz. Belki de o 8 saatlik kayboluştaki sebep JeremyRifkin’di. Sayın Kılıçdaroğlu, ilk konuşmacı olarak Rifkin’ibağlayarak ülke ekonomisini bir ABD’liyeve IMF’ye teslim edeceğini ifade etti.Bu program bunun bir göstergesidir. IMF’nin kara bulut gibi ülkemizin üzerine çöktüğü günleri bu millet unutmadı.

“ABD’Lİ EKONOMİST NELER YAPAR?”

Sizlere soruyorum, ABD’li ekonomist Kızılelma’nın üretiminin durdurulmasını ister mi, istemez mi? ABD’nin adamı İHA’ları,SİHA’ları,Togg’ları destekler mi, desteklemez mi? Elin ABD’lisi Fatih ve Kanuni sondaj gemilerimizi kıyıya çektirir mi, çektirmez mi? Gabar dağında bulunan petrol rezervlerine beton döktürür mü, döktürmez mi? Şurası kesin ki, 2023 seçimleri yine Türkiye ile ABD arasında geçecek”.