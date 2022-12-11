"İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye"

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan'ın koordinatörlüğünde gerçekleşen programda ilk defa oy kullanacak olan gençlerin, siyaset hakkında merak edilen soruları yanıtlandı.

KENDİ GELECEĞİMİZ

İlk sözü alan Çağlayan," Genç kardeşlerim, bugün burada 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda bir gençlik ile beraberiz. Bizler, o tarih yazan ecdadın torunlarız. Bizler,ileride bu siyaseti yönlendirecek, bu davayı sırtlanacak olan kimseleriz. 2023 seçimlerinde sandığa attığınız oy pusulasındaki tercihinizde, kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. İnşallah hep birlikte alnımızın akıyla önce 2023'ü, ardından 2053 ve 2071'e emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi