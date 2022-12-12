12 Ara 2022 - 09:00- Gündem G: 12 Ara 2022 - 09:03

Kocaeli İzmit'te 3300 m² tarla mahkemeden satılık(çoklu satış)

İlan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 3300 m² tarla mahkemeden satılık(çoklu satış)
Kocaeli İzmit'te 3300 m² tarla mahkemeden satılık(çoklu satış) mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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12 Ara 2022 - 09:00 - Gündem

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