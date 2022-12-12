Bakan Varank: "İthal muhalefetsiniz siz ithal”

2023 bütçe görüşmeleri Sanayi ve Teknoloji, Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri ile devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin son 20 yılı, apaçık bir kalkınma devrimi olduğunun altını çizerek, “Bakınız biz iktidara gelir gelmez kolları sıvadık, işe koyulduk. Birilerinin iddia ettiği gibi taşa, toprağa, betona değil Türkiye’nin on yıllarca ihmal edilmiş altyapılarına yatırım yaptık. Şehirleri gezerken etrafınıza şöyle bir bakın. Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge ve inovasyon merkezleri, test altyapıları, limanlar ve lojistik merkezleri göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Varank, ‘20 yılda hiç fabrika kurulmadı’ iddialarına cevap verdiklerini ama muhalefet partilerinin bunu anlamadığı ifade ederek, “20 yılda açtığımız 154 organize sanayi bölgesini mi sayalım? 2 buçuk milyon artırdığımız sanayi istihdamını mı gösterelim? Allah aşkına, fabrika kurulmayan bir ülkede sanayinin milli gelirdeki payı yüzde 19’lardan 27’lere yükselir mi? Fabrika kurulmayan bir ülkede Sanayi hasılası, yılda ortalama yüzde 6,3 büyür mü? Makine-teçhizat yatırımları 12 çeyrek boyunca, kesintisiz artar mı? Nasıl oluyor da, fabrika kurulmayan bir ülkede, ihracatın lokomotifi sanayi olabiliyor? Bugün 124 OSB’de fabrika kuracak tek bir boş parsel dahi kalmadı. Sadece son bir yılda 20 yeni OSB kurduk, 33 yeni OSB daha kurmak için çalışmalara başladık. Bakınız bu yıl içerisinde; Gaziantep’te 70, Kocaeli’nde 54, Aksaray’da 41, Balıkesir’de 39, Çorum’da 25, Amasya’da 20, İzmir’de 14, Sivas’ta 11 fabrikanın açılışını yaptık. Biz, 26 şehirde 468 fabrika açarken Kılıçdaroğlu musluk açıyordu, musluk” diye konuştu.

Varank, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ‘Teknolojiyi 10 bin kilometre uzakta arayacağına, 400 kilometre ötedeki TOGG fabrikasının kapısına dayansaydın ya, Milli AR-GE kuruluşumuz TÜBİTAK’ın kapısına dayansaydın ya’ diyerek, “Meğer sizin teknolojiden anladığınız, Amerika’yla online bağlantı kurmakmış. Bakın isterseniz ben size teknolojinin geldiği noktayı biraz daha anlatayım. İnanır mısınız? Ödemeyi unuttuğunuz elektrik faturalarını bile online ödeyebiliyorsunuz. Hatta ve hatta çok sevdiğiniz hamburgeri bile online sipariş edebiliyorsunuz Ama hepiniz aynı değilsiniz, kabul ediyorum. Aranızda öyle teknoloji uzmanları var ki, Genel kurul salonunda, telefondan online iskambil bile oynayabiliyorsunuz. Teknolojiyi de Amerika’yı da yeniden keşfetmeye gerek yok. Bakın ben her yıl bu kürsüye, ülkemizde üretilen stratejik ürünlerin örneklerini getiriyorum” ifadelerini kullandı.

Varank, Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinden ne çıktığını açıklayarak, “Peki, Kılıçdaroğlu’nun gezisinden hangi teknoloji ön plana çıktı? Milletimizin aklında ne kaldı? Onun da fotoğrafı var, size göstereyim mi? Evet, “hamburger teknolojisi” İşte bizim teknoloji gündemimiz, işte CHP’nin teknoloji gündemi. Aziz milletimiz, 20 yıldır olduğu gibi bu iki fotoğrafın, bu iki vizyonun arasındaki farkı yine en güzel şekilde değerlendirecek” diye konuştu.

TOGG yerli otomobile değinen Varank, “Bu projeyi hayata geçiren babayiğitlerimiz, mühendis, teknisyen ve emekçilerimiz, bu ülkenin, inanınca neleri başarabildiğini bize gösterdiler. Onlara şükran borçluyuz. Ama biliyorsunuz ki, ne kadar imkânınız olursa olsun, ne kadar tecrübeniz olursa olsun, ne kadar kabiliyetiniz olursa olsun yüreğiniz olmadan bu işleri başarmazsınız. İşte o yürek kimde var? “yapamazsınız” diyenlere, “intihar ediyorsunuz” diyenlere rağmen, bu milletin bir hayalini daha gerçeğe dönüştüren Recep Tayyip Erdoğan’da var. İşte lider, vizyon, teknoloji” şeklinde konuştu.

Varank şöyle konuştu:

“Ete kemiğe bürünmüş başarıya rağmen hala parça hesabı yaparak TOGG’un yerliliğini sorgulamaya çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bu kürsüden defalarca bunlara cevap verdik. O yüzden tekrar etmeyeceğim. Ama burada yerlilikle ilgili samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Tüm girişimlerimize rağmen bizim de bir başarısızlığımız var. O da nedir biliyor musunuz? 20 yılda her alanda yerlilik oranlarını yükselttik. Ama bu muhalefetin yerliliğini bir türlü yükseltemedik. Şu tabloya bir bakın. Danışman Amerika’dan, finansman Londra’dan, akıl Almanya’dan. Ama lafa gelince, TOGG’un neresi yerli? Yahu asıl sizin nereniz yerli, sizin. İthal muhalefetsiniz siz ithal.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’nin hedeflediği sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın ve rekabetçi ekonomiye sahip bir bilgi toplumuna dönüşmenin yolunun bilişsel ve bilişsel olmayan becerileri yüksek, kültürünü içselleştirmiş ve evrensel kültüre sahip sağlıklı bir nesil yetiştirmekten geçtiğini ifade ederek, "Bu inançla, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bütün çalışmalarımızı bu hedefe uygun olarak yürütmekte, eğitim politikalarımızı bu doğrultuda şekillendirmekteyiz" dedi.

Özer, şöyle konuştu:

“Biz biliyoruz ki neoliberal politikalarda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yapılan sosyal yardımlar kamu zararı olarak değerlendirilir. Ama son yirmi yılda kapsayıcılık, eğitimde fırsat eşitliği ve kalite odaklı bir şekilde büyümeyle toplumun sosyoekonomik seviyesi en dezavantajlı kesimler ve kızlarımız bu sosyal politikalardan yararlanmıştır. Bu politikaların desteğiyle bu politikaların desteğiyle cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitim kademelerinin tümünde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıkmıştır."

Özer, ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 44'tü yani lise çağ nüfusunda 100 öğrencinin sadece 44'ü liselerde kendisine yer bulabildiğini belirterek, “Ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranları yüzde 39,2'ydi, bugün gelinen noktada bu rakam yüzde 95'e çıkmıştır. Kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili gerçekten son yirmi yılda çok önemli politikalar devreye girmiştir"

Özer şunları kaydetti:

“Bakanlığımız bu süre içerisinde yaklaşık 3,5 milyar ders kitabı dağıtımını gerçekleştirmiştir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 153 milyon ders kitabı öğrencimize ücretsiz olarak dağıtıldı. Bakanlık olarak bu kapsamda bir yeni uygulamayı daha başardık, özellikle Covid-19 salgını sonrası önemli öğrenme kayıplarını telafi etmeye destek olmak üzere tüm eğitim kademelerini kapsayan yardımcı kaynakları hazırlamaya başladık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başı itibarıyla 153 milyon ücretsiz ders kitabına ilave olarak 160 milyon yardımcı kaynağı da tüm öğrencilerimize ulaştırdık. 2022 yılında da ücretsiz yemek uygulamasına kapasitesini artırarak devam ettik. Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin yararlandığı bu imkândan 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencimiz yararlanırken özellikle okul öncesi eğitimdeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar bu imkândan okul öncesi tüm öğrencilerimizi yararlandıracağımızı dolayısıyla, bu sayıyı yaklaşık 4 milyona çıkaracağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum".