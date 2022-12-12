12 Ara 2022 - 10:54- Asayiş G: 12 Ara 2022 - 11:20

Huriye Gürgün vefat etti

Terzi Ali Gürgün'ün eşi Huriye Gürgün 84 yaşında yaşamını yitirdi

Cihat Polat
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Terzi Ali Gürgün’ün eşi vefat etti
İzmit’te ‘’Göbek Ali’’ olarak tanınan merhum terzi Ali Gürgün’ün eşi Huriye Gürgün hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olan, 84 yaşında yaşamını yitiren Huriye Gürgün’ün cenazesi bugün (12 Aralık Pazartesi) ikindi namazına müteakip Çınarlı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

12 Ara 2022 - 10:54 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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