Huriye Gürgün vefat etti

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Terzi Ali Gürgün’ün eşi vefat etti

İzmit’te ‘’Göbek Ali’’ olarak tanınan merhum terzi Ali Gürgün’ün eşi Huriye Gürgün hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olan, 84 yaşında yaşamını yitiren Huriye Gürgün’ün cenazesi bugün (12 Aralık Pazartesi) ikindi namazına müteakip Çınarlı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.