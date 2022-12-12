Promosyon ihalesi düşük teklifler sebebiyle iptal edildi

Kocaeli’de çalışan sağlıkçıları ilgilendiren promosyon ihalesi bugün Kocaeli Valiliği’nde gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan’ın ve Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım’ın da katıldığı ihale en düşük 20 bin 500’den başlarken ihale başlamadan Akbank ve Yapı Kredi ihaleden çekildi. Diğer iki bankadan da beklenen teklif gelmezken daha sonrasında konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan: “Teklifler beklentilerimizin altında, şartnamenin de altında kaldı. Önümüzdeki süreçte tekrar değerlendirip yeni bir ihale planlaması yapacağız. Arkadaşlarımız için en uygun sözleşmeyi ve promosyon ihalesini yapmayı planlıyoruz” dedi.

HANGİ BANKA NE KADAR TEKLİF VERDİ?

İş Bankası: 15 Bin 750 TL

Yapı Kredi Bankası: 12.Bin TL.

Akbank : 11.Bin TL.

TEB : 9 Bin TL.