12 Ara 2022 - 11:21- Ekonomi G: 12 Ara 2022 - 11:26

Promosyon ihalesi düşük teklifler sebebiyle iptal edildi

Kocaeli’de yaklaşık 20 bin sağlık çalışanını ilgilendiren promosyon ihalesi için bugün düzenlenen toplantıda bankaların tekliflerinin çok düşük olması sebebiyle ihale gerçekleştirilemedi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Promosyon ihalesi düşük teklifler sebebiyle iptal edildi mask
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Kocaeli’de çalışan sağlıkçıları ilgilendiren promosyon ihalesi bugün Kocaeli Valiliği’nde gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan’ın ve Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım’ın da katıldığı ihale en düşük 20 bin 500’den başlarken ihale başlamadan Akbank ve Yapı Kredi ihaleden çekildi. Diğer iki bankadan da beklenen teklif gelmezken daha sonrasında konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan: “Teklifler beklentilerimizin altında, şartnamenin de altında kaldı. Önümüzdeki süreçte tekrar değerlendirip yeni bir ihale planlaması yapacağız. Arkadaşlarımız için en uygun sözleşmeyi ve promosyon ihalesini yapmayı planlıyoruz” dedi.

HANGİ BANKA NE KADAR TEKLİF VERDİ?
İş Bankası: 15 Bin 750 TL
Yapı Kredi Bankası: 12.Bin TL.
Akbank : 11.Bin TL.
TEB : 9 Bin TL.
# sağlık, ihale

12 Ara 2022 - 11:21 - Ekonomi

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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