Kocaeli Kaya’dan yeni bir etkinlik; ATV Test Sürüşü

Motosiklet satışında kurumsal bir marka olmayı hedefleyen Kocaeli Kaya Motor markası 18 Aralık Pazar günü düzenleyeceği ATV test sürüş etkinliğiyle motosiklet severleri ağırlayacak. Davetliler birbirinden güzel ATV ve motosikletleri test etme şansı yakalayacak.

SENDE ŞEHRİN HEYECANINI YAKALA!

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte; KYMCO MXU 700X ve MXU 300 İ ATV modelleri, Aprilia Tuareg 660, KYMCO DT X360, KYMCO Downtown 250, KYMCO Xciting 400 model motosikletler test edilecek. Ayrıca 11:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte sucuk ekmek ve çeşitli ikramların yapılacağı organizasyona şimdiden ilgi büyük.

Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu, 18 Aralık Pazar günü gerçekleştireceği eğlence dolu test sürüş gününe motor severleri bekliyor.

Tarih: 18 Aralık Pazar 11:00-17:00

Adres: Balaban Köyü, Demirciler Sokak Kaya Villaları.

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