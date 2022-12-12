12 Ara 2022 - 11:31- Ekonomi G: 12 Ara 2022 - 11:33

Yıldız Entegre, son 10 yılda 10 kat büyüdü

Girişimci ve yenilikçi yaklaşımıyla farklılaşan Yıldız Entegre’nin son yıllarda yaptığı yatırımlar, şirketi ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasında üçüncü sıraya taşıdı
Yıldız Entegre, son 10 yılda 10 kat büyüdü mask
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Yıldız Entegre, Anadolu 500 Araştırması’nda bu yıl en büyük üçüncü şirket oldu. Şirketin son 10 yılda 10 kat büyüdüğünü söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, “2022 yılını ise yüzde 55 büyüme ve 23 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyoruz” diyor.

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ

Yıldız Entegre, 1890 yılında Trabzon’da kereste ticareti ile başlayan iş hayatında kazandığı deneyimleri, 1982 yılında kurumsallaşma hamlesiyle ileriye taşıyarak orman ürünleri sektöründe global bir oyuncu haline geldi. Girişimci ve yenilikçi yaklaşımıyla farklılaşan Yıldız Entegre’nin son yıllarda yaptığı yatırımlar, şirketi ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasında üçüncü sıraya taşıdı. 

TOPLAM 9 ÜRETİM TESİSİ

Dünyada orman ürünleri sektöründe ilk 10 şirket arasında yer alan Yıldız Entegre, toplamda dokuz üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor. MDF, MDFlam, sunta, suntalam, laminat parke gibi ürünler üreten şirket, amiral gemisi Kartepe tesisi dışında Başiskele ve Uzunbey, Mersin, Akhisar ve Mudurnu’da da faaliyet gösteriyor. 

İKİ ÜLKEDE ÜRETİM TESİSİ

Yıldız Entegre’ninglobal bir oyuncu olarak dünyanın farklı yerlerinde de tesisleri var. ABD’de hammadde işleme tesisleri ve limanlarının yanı sıra Romanya ve Slovenya’da iki üretim tesisi olan şirket hem Avrupa’da hem de Türkiye’de ürettiği ürünleri 70 ülkeye ihraç ediyor. (www.ekonomist.com.tr/)

# türkiye, Kartepe, Avrupa

12 Ara 2022 - 11:31 - Ekonomi

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