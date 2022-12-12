Gökhan Değirmenci: Hep birlikte kazandık

BASKILI BAŞLADIK

Kastamonu’da bizi güçlü bir rakip bekleyeceğini öngörüyorduk. Nitekim öyle de oldu. Hava güzeldi ancak zemin kaygandı. Herkes için şartlar kolay değildi. Etimesgut maçında olduğu gibi istekli ve baskılı başladık. Golü bulduktan sonra özellikle ilk yarı ikinci gol için elimizden geleni yaptık. İkinci yarıda rakibin açıklarından yararlanmak istedik, pozisyonlara da girdik ancak meslektaşım Eray gerçekten iyi iş çıkardı. Son ana kadar dikkatliydik ve kazanmasını bildik.

MÜCADELE ETTİK

Galibiyeti aileme ve buraya kadar gelen taraftarımıza hediye ediyorum. Bireysel performans sorunuz üzerine ise… Sahadaki herkesin bir görev tanımı var. Benim de gol yememek. Önce gol yemeden kazandığımız bir maç olduğu için çok mutluyum. Ancak sadece kurtarışlara galibiyet yazılmıyor. Mücadele etmen lazım, gol de atman lazım. Kısacası hep birlikte kazandık. Bundan sonra da böyle olacak. Ankara Demir maçında da galip gelip devreye 44 puanla girmek için elimizden geleni yapacağız.