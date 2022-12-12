Bir kaleciden de fazlası! Nazar değmesin!

SAVUNMA FUTBOLUNA DÖNDÜ

Kocaelispor, mücadelenin ilk yarısında kalesinde 2 net pozisyon verdi. Erman Bulucu ve Ergin Keleş çerçeveyi göremezken yeşil siyahlılar bu anlarda şanslıydı. İkinci yarıda ise skorun vermiş olduğu psikoloji ile zaman zaman yapılan 2. bölge savunmasına geçiş yapan Kocaelispor’da sahneye Gökhan Değirmenci çıktı.

HER KALECİ KURTARAMAZ

Önce kornerden gelen topa yapılan kafa vuruşunda topu tam sol dip köşeden çıkaran Gökhan, ardından savunmada Alpay’ın kaptırdığı top sonrasında Ergin Keleş ile karşı karşıya kaldı. Deneyimli kaleci, Diyarbekir maçında olduğu gibi vuruş anına kadar reaksiyon göstermedi ve Ergin’i pür dikkat süzdü. Ergin topu Gökhan’ın sağ ayak dibine gönderdi, Gökhan da hem kalesinde iyi büyüyerek hem de Ergin’in vuruş yaptığı bölgeye kanatlanarak ayakları ile topun ağlara gitmesine engel oldu.

YEDİĞİ GOLLERDE HATASI YOKTU

Son 4 maçın üçünde kalesini gole kapatan Kocaelispor, Karacabey ile 2-2 kalınan maçta Mertan kendi kalesine gol atmış ardından savunma açılınca 1’e 1 kaldığı pozisyonda Gökhan ikinci gole engel olamamıştı. İskenderun maçında Enes Soy, Yalçın’ın önüne geçip Gökhan’ı karşısında gördükten sonra sol kale direğinin altından fileleri görmüştü.

KRİTİK MAÇLARIN ADAMI

Kocaelispor bu sezon Zonguldak, Adıyaman, Balıkesir, Uşak, Serik ve Kırşehir mücadelelerinde kalesini gole kapattı. Gökhan, Balıkesir ve Uşak maçlarında kritik zamanda önemli kurtarışlar yaptı. İç sahada Fethiye maçında 90’dan çıkardığı top skorun beraberliğe gelmesine engel oldu ayrıca bu maçtaki gollerin 2’sini Fethiye ekibi penaltıdan atmıştı. 1461 Trabzon maçında savunma arkasına sarkan top sonrasında golü kalesinde gören Gökhan, uzatma anlarında atılan diğer 2 gole ise hiçbir şey yapamazdı.