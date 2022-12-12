12 Ara 2022 - 14:30- Spor

Mehmet Yılmaz: Kazanarak devam etmek istiyoruz

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Mehmet Yılmaz: Kazanarak devam etmek istiyoruz mask
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Kastaomonuspor maçında da iyi bir performans ortaya koyan takımın sağ beki Mehmet Yılmaz 1-0’lık galibiyeti şu şekilde değerlendirdi: Maça çok iyi başladık, golü de bulduk. Sonrasında hocamızın anlattıklarını birebir yaşadık. İkinci yarıda ev sahibi ekip daha baskılı başladı. Her yerde oluyor bu. Gol yememek çok önemliydi. 1-0’a da 3, 5-0’a da 3 puan veriyorlar. Ayrıca maç 3-0, 4-0 da olabilirdi. Kazandığımız için mutluyuz. Kazanarak devam etmek, sezon sonunda da şampiyon olmak istiyoruz. Gökhan ağabey çok tecrübeli bir kaleci. Takımın ağabeylerinden. Pozisyon bilgisi olarak çok üst düzey bir kaleci. Kendisine teşekkür ediyorum.

12 Ara 2022 - 14:30 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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