İlyas Kubilay: Şampiyonluklar acı çekerek geliyor

DEVREYE MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ
İkinci yarıda kontra ataklardan gol bulmak istedik ve skoru korumasını bildik. Lider takımız. Lider takım olarak buradan galibiyetle ayrılmayı başardık. Saha ağır ve kaygandı. Hamleyi yapıyorsun, kaydığının farkına varamıyorsun. Hepimizin şu anda ağrıları vardır. Ama şampiyonluklar böyle geliyor. Acı çekmen lazım. Haftaya da iyi bir galibiyetle devreye moralli gireceğiz inşallah.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.