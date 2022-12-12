12 Ara 2022 - 15:30- Spor

İlyas Kubilay: Şampiyonluklar acı çekerek geliyor

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncularından İlyas Kubilay Yavuz, yorucu bir maçı galibiyetle tamamladıklarını ifade etti ve şu ifadelere yer verdi: Zor bir deplasmandı. 2. Lig’de kolay deplasman yok zaten. Zemin, stat atmosferi… Bütün maçlar zor geçiyor. Kastamonu maçına iyi başladık. Basit hatalar biraz yaptık ama oyunun genelinde oyuna hakimdik. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz

Erdem Övüç
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İlyas Kubilay: Şampiyonluklar acı çekerek geliyor mask

DEVREYE MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ

İkinci yarıda kontra ataklardan gol bulmak istedik ve skoru korumasını bildik. Lider takımız. Lider takım olarak buradan galibiyetle ayrılmayı başardık. Saha ağır ve kaygandı. Hamleyi yapıyorsun, kaydığının farkına varamıyorsun. Hepimizin şu anda ağrıları vardır. Ama şampiyonluklar böyle geliyor. Acı çekmen lazım. Haftaya da iyi bir galibiyetle devreye moralli gireceğiz inşallah.
# takım

12 Ara 2022 - 15:30 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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