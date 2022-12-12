12 Ara 2022 - 15:30- Spor

İlyas Kubilay: Şampiyonluklar acı çekerek geliyor

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncularından İlyas Kubilay Yavuz, yorucu bir maçı galibiyetle tamamladıklarını ifade etti ve şu ifadelere yer verdi: Zor bir deplasmandı. 2. Lig’de kolay deplasman yok zaten. Zemin, stat atmosferi… Bütün maçlar zor geçiyor. Kastamonu maçına iyi başladık. Basit hatalar biraz yaptık ama oyunun genelinde oyuna hakimdik. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz