Borsada artış yüzde 3’e ulaştı

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,04 artışla 5.057,53 puandan başlayan endeks, yükselişine devam etti. Endeks yüzde 3 artışla 5.164,37 puana ulaştı. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 3,08 artarak 5.005,30 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, endeksin haftalık bazdaki kazancı yüzde 0,85 oldu.