12 Ara 2022 - 12:08- Ekonomi G: 12 Ara 2022 - 12:10

Borsada artış yüzde 3’e ulaştı

BİST 100 endeksinde günlük yükseliş yüzde 3’e ulaştı. Endeks 5.164, 37 puandan işlem görüyor
Borsada artış yüzde 3’e ulaştı mask
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Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,04 artışla 5.057,53 puandan başlayan endeks, yükselişine devam etti. Endeks yüzde 3 artışla 5.164,37 puana ulaştı. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 3,08 artarak 5.005,30 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, endeksin haftalık bazdaki kazancı yüzde 0,85 oldu.

12 Ara 2022 - 12:08 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Kanalan Fruk - Kendimi Ekrem abi gibi hissettim akıyor bu sabah maşallah ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 12:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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