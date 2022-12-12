12 Ara 2022 - 12:05- Eğitim G: 12 Ara 2022 - 12:15

Bağ Projesinde mülakatlar başladı!

İzmit Belediyesi ve KOİDER işbirliği ile hayata geçirilecek olan Bağ Projesi öncesinde ilk adım olan mülakatlar başladı
Bağ Projesinde mülakatlar başladı! mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve KOİDER işbirliği ile hayata geçirilecek olan Bağ Projesi’nde ön elemeden geçen 47 kişinin mülakatları İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. İş fikirleri ve hayata geçirme düşüncesi fikri olan kadınlar, jüri karşısına geçerek kendini ve projesini tanıtarak büyük büyük ödülden yararlanma fırsatı buluyor.

UZMAN KADRO İLE

Birbirinden farklı adayların kendini ve projesini tanıtma imkanı bulduğu Bağ Projesi’nde projeler uzman kadro eşliğinde değerlendiriliyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Sosyolog Burcu Öztürk, KOİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Yılmaz, Girişimcilik Komisyonu Başkanı Evrim Atasoy Ürük, Dernek üyelerinden Sena Zeren, Seviye Zeren, Psikolog Merve Erten jüriliğinde gerçekleşen mülakatlar sonrasında titizlikle gerçekleştirilecek incelemenin ardından eğitim almaya hak kazanan girişimci adaylar belirlenecek.

# Kadın, eğitim, İzmit belediyesi

12 Ara 2022 - 12:05 - Eğitim

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