Bağ Projesinde mülakatlar başladı!

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve KOİDER işbirliği ile hayata geçirilecek olan Bağ Projesi’nde ön elemeden geçen 47 kişinin mülakatları İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. İş fikirleri ve hayata geçirme düşüncesi fikri olan kadınlar, jüri karşısına geçerek kendini ve projesini tanıtarak büyük büyük ödülden yararlanma fırsatı buluyor.
UZMAN KADRO İLE
Birbirinden farklı adayların kendini ve projesini tanıtma imkanı bulduğu Bağ Projesi’nde projeler uzman kadro eşliğinde değerlendiriliyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Sosyolog Burcu Öztürk, KOİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Yılmaz, Girişimcilik Komisyonu Başkanı Evrim Atasoy Ürük, Dernek üyelerinden Sena Zeren, Seviye Zeren, Psikolog Merve Erten jüriliğinde gerçekleşen mülakatlar sonrasında titizlikle gerçekleştirilecek incelemenin ardından eğitim almaya hak kazanan girişimci adaylar belirlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.