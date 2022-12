Erinç: “O yurtları dozerle yıkacağız!”

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken yasa dışı bir şekilde evlendirildiğinin ortaya çıkması üzerinde birçok vatandaş, siyasi parti ve kuruluş tepki gösterdi. Cemaat vakıflarıyla ilgili yakınlığı bilinen AKP iktidarına ve altılı masanın bu konuda cılız tepki gösterdiğini iddia ederek açıklama yapan Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç bugün partisinin il başkanlık binasında şu ifadelere yer verdi: Maalesef geçtiğimiz günlerde çok şerefsizce bir olaya tanık olduk. Memleket Partisi olarak buna kayıtsız kalamazdık. Türkiye’nin gündemine oturan İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G, savcılığa verdiği şikayet dilekçesine el yazıyla “6 yaşından itibaren resmi nikahı olana kadar her gün tecavüze uğradığı skandalı hepimizin vicdanlarını derinden yaralamıştır. Daha oyun çağındayken yıllarca cinsel istismara maruz kalan ve ‘ama dini nikah yapılmıştır’ savunmasıyla normalleştirilmeye çalışılan bu akıl almaz trajedi karşısında sessiz kalınması mümkün değildir.

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Hiçbir vicdan, hiçbir siyasi görüş bu rezaleti savunamaz. Bazı yayın organlarında ‘Ama’ ile başlayan ‘Rızası vardı’ şeklinde cümleler kurarak tecavüz ve cinsel istismarların yaşandığı tarikatları savunanlara sesleniyoruz: Memleket Partisi iktidar olduğu zaman eğer bir çocuğun kılına zarar verdiğiniz ortaya çıkarsa hiçbirinizi affetmeyeceğiz. Peşinizi bırakmayacağız.

“HERKES HESAP VERECEK”

Hep söylediğimiz gibi; AKP bu ülkeye en büyük kötülüğü yargının ayarı ile oynayarak yapmıştır. Adalet terazisinin ayarını bozduğunuz zaman bugün insanlığı dehşete düşüren bu skandalları maalesef daha çok duyacağız. Bu olaya zamanında ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı veren savcıdan tutun, olayın üstünü kapatmaya çalışan kolluk kuvvetlerine, kemik yaşına ilişkin rapor düzenleyen hekimlere kadar sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini istiyoruz. 2022’nin ilk on bir ayında, 308 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 140 kadın tacize uğradı, 209 çocuk istismar edildi, 728 kadına şiddet uyguladı, 26 kadın tecavüze uğradı.

YAKIN GEÇMİŞİ HATIRLATTI

Yakın geçmişte neler yaşadığımızı tekrar hatırlayalım: Yalova'da Halil Bağlı Talebe Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuk, yurtta Kuran ve Türkçe dersi veren 26 yaşındaki M.Z. tarafından cinsel istismara uğradığını, şikayet sonrası tutuklanan M.Z. ifadesinde nitelikli cinsel istismarı reddetmesini, "Nefsime uydum" demesini, Ordu'da bulunan bir tarikata ait Erkek Öğrenci Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuk kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramasını, kurs hocası Y.K., "Şeytana uydum" demesini, Karaman'da bir öğretmenin tarikat evlerinde en az 45 erkek öğrenciye tecavüz ettiği iddia edilmişti. Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde kaldıkları öne sürülen 9 ve 10 yaşlarında bulunan öğrencilere tecavüz edilmesini, Memleket Partisi unutmadı, hesabını da eninde sonunda mutlaka soracaktır.

“MAALESEF HER ŞEY UNUTULUYOR”

Bu ülkede maalesef her şey unutuluyor ama bizler ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenleri unutmadık. Tarikat ve cemaat yurtlarında tecavüze uğrayan çocukların acısını içimizden atamadık. Günü geldiği zaman bu rezaletlere onay verenlerin hiçbirinin yakasını bırakmayacağız. Kendisinde bu ülke için sorumluluk hisseden tüm siyasilere sesleniyoruz; Bu tarikat ve cemaatlerin bir an önce incelenmesi, kontrol altına alınması ve bu rezaletlere karışanlardan hesap sorulması için daha ne yaşanmasını bekliyorsunuz? Dinen caizdir yalanlarıyla 6 yaşındaki çocukların gelin edildiği, dedesi yaşındaki sapık tarikat şeyhlerine adeta bir köle gibi sunulduğu gerçeklerine üç beş oy almak için kulaklarınızı mı tıkayacaksınız?

ALTILI MASAYA SESLENDİ

Erdoğan’ı devirmek için kendilerini Türkiye’ye umutmuş gibi sunmaya kalkan altılı masadakiler; Siz neyi bekliyorsunuz? Aman cemaatleri kızdırmayalım, aman şu tarikatın tepkisini almayalım diyerek cılız bir sesle kınamanız yetmez! Oy kaybederim diyerek siyaset yapacaksanız yere batsın o siyasetiniz! Çocuklara tecavüz edenlerin oylarına mı talipsiniz? Neden susuyorsunuz? Ey hükümet.. Bu rezaletlerin yaşanmasında hiç mi sorumluluğun yok? Bu kadar tarikat ve cemaatlerin yayılmasına, her yana yurtlar, binalar inşa etmesi için yardım toplamasına neden izin verdin? Hala da veriyorsun. Sizin bir tarikat/cemaat yapılanmasına müdahale etmeniz için iktidarınıza karşı darbe girişiminde mi bulunması gerekiyor. Korkmayın ey AKP’liler, çocuk tecavüzcüleriyle mücadele etmek size insanlığınızdan bir şey kaybettirmez.

“UTANÇ DUYUYORUZ”

Her fırsatta Atatürk’e nefret kusan o Diyanet İşleri Başkanı çocuklara tecavüz edilen o tarikat yurtları için bugün kısık sesle yayınladığınız o basın açıklamasının bizim için hiçbir hükmü yoktur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bir rahmet okumayı çok görürsünüz ama tecavüzcü cemaatler hakkında ağzınızı bıçak açmaz!

21. yüzyılda dünya uzay madenciliği, kuantum ve nanoteknoloji ile aya seferler düzenlemek için rekabet ederken, Türkiye’de tarikat şeyhlerinin 6 yaşındaki çocuklara tecavüz ederek evlenmesini konuşmaktan utanç duyuyoruz.

“İSLAMİYETE EN BÜYÜK ZARAR”

İslamiyete en büyük zararı bu sapıkların verdiğini kimse unutmasın. Meksika da Rodriguez tarafından çizilen çocuk gelin karikatürü tüm dünyanın gözünde ülkemizin itibarını bu sapıklar yüzünden yerle bir etmiştir. İktidara geldiğimiz gün gençlerimizi hiçbir cemaat ve tarikatın yurduna muhtaç etmeyeceğiz. Hiçbir yavrumuzun o yurtlarda tecavüze uğramasına, geçtiğimiz aylarda Antalya’daki gibi kafasının kesilerek katledilmelerine izin vermeyeceğiz. TOKİ’nin ilk işi sadece öğrenci yurtları yapmak olacak.

“NE İDÜĞÜ BELİRSİZ MÜLTECİLERDEN BIKTIK”

Artık yeter diyoruz. Bu ülkede çocuklara tecavüz edenlerden bıktık, savunmasız hayvanların kafasına kürekle vurarak katledenlerden bıktık, memlekete doldurulan ne idüğü belirsiz mültecilerden bıktık. Nedir sizin ülkemizin geleceği ile alıp veremediğiniz? İnsanlıkla olan sorununuz nedir? Biz huzur istiyoruz bu ülkede. Gelecek istiyoruz. Bilim istiyoruz.

Biz haberleri açtığımızda bu rezaletleri artık duymak istemiyoruz. Artık gençlerimizin özgürce yaşayabileceği, çocukken istismara uğramaktan korkmayacağı bir gelecek istiyoruz.

Türkiye’nin çözmesi gereken onca sorun varken biz hala yerimizde saymak istemiyoruz. Tarımı, üretimi, sanayiyi, uzay madenciliğini konuşmak varken çocuk tecavüzlerini, çocuk evliliklerini konuşmak istemiyoruz.

“UMUDUNUZU YİTİRMEYİN”

Biz gençlerimize güveniyoruz. Yaşadığımız bu utanç dolu günlerden bizleri Atatürk ilke ve devrimlerini kendisine rehber edinmiş o pırıl pırıl gençlerimiz kurtaracaktır. Hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin gençler; çünkü Memleket Partisi iktidarında başaracağız, başaracağız ve başaracağız.”