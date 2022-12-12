Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi teşkilâtları çalışmalarıyla yurt çapında üye sayısını ikiye katlarken, bir yandan da mavi yeleklilerin faaliyetleri sokakta esnaf ve vatandaş tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Hızla yaklaşan Genel Seçimlere yönelik olarak ilçelerini daha da güçlendiren DEVA Partisi Kocaeli İl ve İlçe Teşkilâtları da çalışmalarıyla göz dolduruyorlar.

Geçtiğimiz haftalarda Genel Merkez tarafından yönetim kurulu listesi onaylanan İzmit İlçe Başkanı Av. Erdinç Işık da bu kapsamda yeni yönetimi ile ilk toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

İzmit İlçe Başkanı Işık, DEVA Partisi’nin ülkenin dertlerine deva olmak için yola çıkan; devlet tecrübesi olan genç bir ekip olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, “ Türkiye, eski ve eskimiş siyasetçilerle yol alamayacak kadar genç ve dinamik bir ülke. Genç ama aynı zamanda tecrübeli ve kendini ekonomiden dış politikaya kadar her alanda kanıtlamış ve takdir toplamış Liderimiz Sayın Ali Babacan başkanlığında Türkiye’yi yeni yüzyıla lider ve insanların bugün olduğu gibi, kaçmak için değil burada yaşamak için can atacağı müreffeh bir ülke olması için bütün gücümüzle çalışıyoruz."

ÇÖZERSE ALİ BABACAN ÇÖZER

DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanlığımız da mahalle temsilcilerinden sandık müşahitlerine kadar her alanda bize teslim edilen bayrağı zirveye dikmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyor...

Sevinerek görüyoruz ki bütün Türkiye’de olduğu gibi İzmitliler de umutlarını DEVA Partisi’ne bağlamış durumda; “Çözerse bu işi Ali Babacan çözer” diyorlar.

DEVA İktidarına şurada sayılı aylar kalan şu günlerde, ‘seçimleri açık ara kazanmak için’ bütün üyelerimiz, hemşehrilerimiz el birliğiyle çalışıyoruz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın DEVA İktidarı yakındır” diyerek sözlerini tamamladı.