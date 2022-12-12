EYT Kocaeli’de Çağlayan güven tazeledi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği Kocaeli Şubesi’nin 2’nci Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Derneğin mevcut başkanı Hakan Çağlayan yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Kongrede EYT sorununa değinen Başkan Hakan Çağlayan, “Yıllardır yapılan mücadelenin sonunda seçim arefesinde de olsa iktidar tarafından görülmüş olması EYT adına olumlu bir gelişmedir. Kesinlikle ne yaş ne de bir formülü kabul etmiyoruz. Akşamdan sabaha değişen açıklamaları çok yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar nasıl dik durduysak aynı şekilde devam edeceğiz. Asla taviz vermeden, bölünmeden hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

“MÜCADELE EDECEĞİZ”

Yöneticilere seslenen Çağlayan; EYT faktörünü kimsenin görmezden gelemeyeceğini belirterek, “Son EYT'li hakkını alana kadar alanlarda olacağız. Kocaeli’deki seçimlerde EYT faktörünü kimse görmezden gelemez” ifadelerini kullandı. Tek aday olarak girdiği seçimde tüm üyelerin tamamının oyunu alarak başkan seçilen Hakan Çağlayan herkese destekleri için teşekkür ederek, “Hep birlikte mücadele ederek sonuca varabiliriz. Kongrenin EYT Kocaeli ailesine hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verdi.