12 Ara 2022 - 13:46- Gündem G: 12 Ara 2022 - 13:49

EYT Kocaeli’de Çağlayan güven tazeledi

EYT Derneği Kocaeli Şubesi’nin 2’nci Olağan Genel Kurulu sonucu yeniden başkanlığa seçilen Hakan Çağlayan, “Asla taviz vermeden, bölünmeden hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
EYT Kocaeli’de Çağlayan güven tazeledi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği Kocaeli Şubesi’nin 2’nci Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Derneğin mevcut başkanı Hakan Çağlayan yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Kongrede EYT sorununa değinen Başkan Hakan Çağlayan, “Yıllardır yapılan mücadelenin sonunda seçim arefesinde de olsa iktidar tarafından görülmüş olması EYT adına olumlu bir gelişmedir. Kesinlikle ne yaş ne de bir formülü kabul etmiyoruz. Akşamdan sabaha değişen açıklamaları çok yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar nasıl dik durduysak aynı şekilde devam edeceğiz. Asla taviz vermeden, bölünmeden hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

 “MÜCADELE EDECEĞİZ”
Yöneticilere seslenen Çağlayan; EYT faktörünü kimsenin görmezden gelemeyeceğini belirterek, “Son EYT'li hakkını alana kadar alanlarda olacağız. Kocaeli’deki seçimlerde EYT faktörünü kimse görmezden gelemez” ifadelerini kullandı. Tek aday olarak girdiği seçimde tüm üyelerin tamamının oyunu alarak başkan seçilen Hakan Çağlayan herkese destekleri için teşekkür ederek, “Hep birlikte mücadele ederek sonuca varabiliriz. Kongrenin EYT Kocaeli ailesine hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verdi.

12 Ara 2022 - 13:46 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.936.383 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
Anestezi malzemeleri satın alınacak mask
Anestezi malzemeleri satın alınacak
Kocaeli İzmit'te 3300 m² tarla mahkemeden satılık(çoklu satış) mask
Kocaeli İzmit'te 3300 m² tarla mahkemeden satılık(çoklu satış)
Kocaeli Körfez'de 345 m² arsa mahkemeden satılık mask
Kocaeli Körfez'de 345 m² arsa mahkemeden satılık
Karayolu işleri yaptırılacak mask
Karayolu işleri yaptırılacak
Madeni yağ ürünleri ve adblue satın alınacak mask
Madeni yağ ürünleri ve adblue satın alınacak
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL