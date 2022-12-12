Engin Koyun: Taraftarla maç izlemek çok keyifliydi

RAKİBİMİZ ÇOK KONSANTREYDİ

Kastamonu’da alınan 3 puanın önemine değinerek sözlerine başlayan Başkan Engin Koyun şu şekilde konuştu: İyi bir rakiple oynadık. Son 5 maçta 3 galibiyet almış, ’yı geçen hafta deplasmanda devirmiş bir takımla sahalarında oynamak kolay değil. adı olduğu için de çok konsantrelerdi. Ümit hocası ve ekibinin kulübedeki heyecanından da bu belli oluyordu.

MAHCUP ETMEDİLER

Mücadeleye iyi ve istekli başladık. Cem ile güzel bir gol bulduk ve devre arasına 1-0 üstünlüğümüzle girdik. Gökhan sağ olsun günündeydi. Bizim 5-6 net pozisyonumuz var. Genel olarak her alanda iyiydik. Devre arası soyunma odasında futbolcularla konuştum. “Sakin olun, tahrik olmayın, maçı bu şekilde tamamlayacağız. Size inanıyorum” dedim. Sağ olsunlar bizleri mahcup etmediler.

ÇOK İYİ MİSAFİR EDİLDİK

Maçın sonlarına doğru biraz gerildik. Kalecimiz Gökhan yine iyi günündeydi. Zemin iki açısından da sıkıntılıydı. Böylesi bir deplasmanda attığınızı muhafaza etmek de lazım. Takımca bunu başardılar ve rakiplerin puan kaybettiği haftada kıymetli bir 3 puana imza attılar. Kastamonu’nun sayın valisine, belediye başkanına, kulüp başkanına ve halkına da bizleri en iyi şekilde misafir ettikleri için şükranlarımı sunuyorum.

EKREM TARAFTAR MODUNU AÇTI

Son zamanlarda şehirde takım, yönetim ve yönetim arasında iyi bir uyum yakalandığını düşünüyorum. Bu olumlu havayı pekiştirmemiz gerekiyordu. Maçın ikinci yarısını yöneticilerimizden Ekrem Can ile birlikte tribünden izlemek istedik. Ciddi şekilde fedakarlık yapıyorlar. Yine müthiş destek verdiler. Bir ara ben de zıplamaya başladım. Ekrem taraftar modunu çoktan açmıştı zaten. Hem galibiyetten hem de atmosferden dolayı çok keyif aldım. Taraftarımıza bu anlamda çok teşekkür ederim.

KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMADIK

O küçücük tribünde 300’den fazla taraftarımız vardı. 220 bilet basılmıştı. Kastamonu Kulübü Başkanı’na da durumu anlattım ve buraya sadece Kocaeli’den değil, illerden, üniversite okuyan kardeşlerimizin de geldiğini hatırlattım. Sağ olsunlar kapıları açtılar ve kimseyi dışarıda bırakmadık. Hatta Bekirdereli bir sivil bir komutanı kardeşim de maça geldi. Kastamonu’da bir karakol komutanıymış. Bu da beni ziyadesiyle memnun etti.

ŞU AN KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ

Ankara Demir maçından sonra transfer çalışmalarımız hız kazanacak. Düşündüğümüz isimler var tabii ki ancak şu an için konuşmam doğru olmaz. Maç öncesi hiçbir futbolcumuzun etkilenmesini istemem. Sosyal medyaya düşen bazı isimler var. Bahsi geçen isimler doğru değil. Nasıl 2 sezon önceki devre arasında nokta hamleler yaptıysak bu devre arasında alacağımız isimler de öyle olmalı, önümüzdeki sezon da bize katkı sağlamalı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sevindikli’deki tesisin proje çalışmaları devam ediyor. Körfez Belediyemizin desteği müthiş ama konuyla Büyükşehir Belediyemiz ilgileniyor. İmardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Bey gerçekten ciddi mesai harcıyor. Arazinin yüzde 90’ı Büyükşehir’e ait. Kamulaştırmanın ardından plan tadilatı da gerekiyor. Konuyla ilgili süreç devam ediyor.

SAYGISIZLIK YAPILDI

Belediye Derincespor Kulübü ile ilgili pilot takım projemiz vardı. Geçen gün bir toplantı yapıldı ve başkanlık makamında şahsıma büyük bir saygısızlık gerçekleşti. Ben de toplantıdan ayrıldım. Hadi beni sevme, sayma ama insanın makama biraz saygısı olur. Bu yakışıksız tavır nedeniyle şu an pilot takım konusunu netleştirmiş değiliz. Derince her zaman bizim, bu şehrin kulübü. Yarın da bizden futbolcu istenildiğinde kendilerine yardımcı oluruz.