Kocaeli'den 42 Şirket o listeye girdi

ŞAMPİYONLUK KÜRSÜSÜNDEKİ İLK ÜÇ
Hatay’da faaliyet gösteren Tosçelik birinci, Adana’da faaliyet gösteren Sasa Polyester ikinci, Kocaeli’de faaliyet gösteren Yıldız Entegre Ağaç Sanayi bir sıra yükselerek üçüncü oldu. Tosçelik, üst üste 5 yıldır zirveden düşmüyor.
ÖNDE GELEN SEKTÖRLER
Çizelgeye 26 sektör girmiş. 10 veya daha fazla şirketi olan sektörler ise şöyle olmuş:
Gıda (127 şirket), Tekstil (98), Metal (59), Otomotiv (38), Kimya (27), Demir Çelik (24), Enerji (14), Ticaret ve Hizmet (14), Lastik-Plastik (12), Ambalaj (12), Mobilya (11).
ÖNDE GELEN İLLER
10 veya daha fazla şirketi olan iller şöyle olmuş:
Bursa (76 şirket), Gaziantep (71), Kocaeli (44), Kayseri (28), K.Maraş (28), Konya (24), Denizli (23), Adana (21), Manisa (16), Hatay (14), Mersin (13), Samsun (13), Sakarya (12), Balıkesir (10).
Kocaeli'den listeye giren 42 Şirketi görmek için tıklayın...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.