12 Ara 2022 - 15:04- Ekonomi G: 12 Ara 2022 - 15:24

Kocaeli'den 42 Şirket o listeye girdi

Ekonomist Dergisi'nin 2021 verilerine göre Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında Kocaeli’den 42 Şirket bulunuyor. İşte detaylar...
Kocaeli'den 42 Şirket o listeye girdi mask
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ŞAMPİYONLUK KÜRSÜSÜNDEKİ İLK ÜÇ

Hatay’da faaliyet gösteren Tosçelik birinci, Adana’da faaliyet gösteren Sasa Polyester ikinci, Kocaeli’de faaliyet gösteren Yıldız Entegre Ağaç Sanayi bir sıra yükselerek üçüncü oldu. Tosçelik, üst üste 5 yıldır zirveden düşmüyor.

ÖNDE GELEN SEKTÖRLER

Çizelgeye 26 sektör girmiş. 10 veya daha fazla şirketi olan sektörler ise şöyle olmuş:

Gıda (127 şirket), Tekstil (98), Metal (59), Otomotiv (38), Kimya (27), Demir Çelik (24), Enerji (14), Ticaret ve Hizmet (14), Lastik-Plastik (12), Ambalaj (12), Mobilya (11).

ÖNDE GELEN İLLER

10 veya daha fazla şirketi olan iller şöyle olmuş:

Bursa (76 şirket), Gaziantep (71), Kocaeli (44), Kayseri (28), K.Maraş (28), Konya (24), Denizli (23), Adana (21), Manisa (16), Hatay (14), Mersin (13), Samsun (13), Sakarya (12), Balıkesir (10).

Kocaeli'den listeye giren 42 Şirketi görmek için tıklayın...

anadolunun-en-buyuk-500-sirketi.xlsx

# Sakarya
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12 Ara 2022 - 15:04 - Ekonomi

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