Kocaeli'den 42 Şirket o listeye girdi

ŞAMPİYONLUK KÜRSÜSÜNDEKİ İLK ÜÇ

Hatay’da faaliyet gösteren Tosçelik birinci, Adana’da faaliyet gösteren Sasa Polyester ikinci, Kocaeli’de faaliyet gösteren Yıldız Entegre Ağaç Sanayi bir sıra yükselerek üçüncü oldu. Tosçelik, üst üste 5 yıldır zirveden düşmüyor.

ÖNDE GELEN SEKTÖRLER

Çizelgeye 26 sektör girmiş. 10 veya daha fazla şirketi olan sektörler ise şöyle olmuş:

Gıda (127 şirket), Tekstil (98), Metal (59), Otomotiv (38), Kimya (27), Demir Çelik (24), Enerji (14), Ticaret ve Hizmet (14), Lastik-Plastik (12), Ambalaj (12), Mobilya (11).

ÖNDE GELEN İLLER

10 veya daha fazla şirketi olan iller şöyle olmuş:

Bursa (76 şirket), Gaziantep (71), Kocaeli (44), Kayseri (28), K.Maraş (28), Konya (24), Denizli (23), Adana (21), Manisa (16), Hatay (14), Mersin (13), Samsun (13), Sakarya (12), Balıkesir (10).

Kocaeli'den listeye giren 42 Şirketi görmek için tıklayın...

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