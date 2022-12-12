Ankara Demir maçı pazar gününe alınabilir

ETİMESGUT MAÇINDA SAYI ÇOK AZDI

Kocaelispor bir önceki iç saha maçını Etimesgut Belediyespor ile oynamış. 4-0 kazanılan bu maç cumartesi gündüz oynandığı için tribünlere sadece 4 bin dolayında taraftar gelmişti. Cumartesi günü ikinci sıradaki Bucaspor 1928 sahasında Diyarbekirspor’u konuk edecek. Bu maçla ilgili Buca’nın da gün değişikliği girişiminde bulunabileceği ifade edildi. Gruptaki diğer maçlar ise 18 Aralık Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.