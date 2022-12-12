Ankara Demir maçı pazar gününe alınabilir

ETİMESGUT MAÇINDA SAYI ÇOK AZDI
Kocaelispor bir önceki iç saha maçını Etimesgut Belediyespor ile oynamış. 4-0 kazanılan bu maç cumartesi gündüz oynandığı için tribünlere sadece 4 bin dolayında taraftar gelmişti. Cumartesi günü ikinci sıradaki Bucaspor 1928 sahasında Diyarbekirspor’u konuk edecek. Bu maçla ilgili Buca’nın da gün değişikliği girişiminde bulunabileceği ifade edildi. Gruptaki diğer maçlar ise 18 Aralık Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.