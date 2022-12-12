12 Ara 2022 - 16:03- Spor G: 12 Ara 2022 - 16:06

Ankara Demir maçı pazar gününe alınabilir

Kocaelispor ilk yarının son maçında grubun dişli takımlarından Ankara Demirspor’u konuk edecek. Programa göre maç cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Yeşil siyahlı kulüp bu maçın gününü değiştirmek için başvuruda bulunacak ve pazar 14.00’te başlamasını talep edecek. Ankara Demirspor mutabakata. TFF’den hafta içinde olumlu cevabın gelmesi bekleniyor

Erdem Övüç
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ETİMESGUT MAÇINDA SAYI ÇOK AZDI

Kocaelispor bir önceki iç saha maçını Etimesgut Belediyespor ile oynamış. 4-0 kazanılan bu maç cumartesi gündüz oynandığı için tribünlere sadece 4 bin dolayında taraftar gelmişti. Cumartesi günü ikinci sıradaki Bucaspor 1928 sahasında Diyarbekirspor’u konuk edecek. Bu maçla ilgili Buca’nın da gün değişikliği girişiminde bulunabileceği ifade edildi. Gruptaki diğer maçlar ise 18 Aralık Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.
# Kocaelispor

12 Ara 2022 - 16:03 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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