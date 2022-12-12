12 Ara 2022 - 16:17- Asayiş G: 12 Ara 2022 - 16:30

Doktor Gündeniz Hazar yaşamını yitirdi

Yenidoğan SSK'da uzun yıllar göz doktorluğu yapan Op.Dr.Gündeniz Hazar 78 yaşında vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Doktor Gündeniz Hazar yaşamını yitirdi mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit'in tanınan ve sevilen isimlerinden uzun yıllar Yenidoğan SSK Hastanesinde görev yapan Göz Doktoru Op.Dr.Gündeniz Hazar(78) hayatını kaybetti. Cidel Hazar’ın eşi, Emrah ve Gümrah Hazar kardeşlerin babası Gündeniz Hazar’ın cenazesi yarın ikindi namazını takiben Kartepe Maşukiye Merkez Camiinden kaldırılacak.
# Kartepe

12 Ara 2022 - 16:17 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.936.383 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tırın dorsesinden 95 kaçak göçmen çıktı mask
Tırın dorsesinden 95 kaçak göçmen çıktı
İHA muhabirine çirkin saldırı mask
İHA muhabirine çirkin saldırı
D-100’de halk otobüsü tıra çarptı: 7 yaralı mask
D-100’de halk otobüsü tıra çarptı: 7 yaralı
7. kattan düşerek ağır yaralanmıştı, ifadesi tam 11 ay sonra alınabildi mask
7. kattan düşerek ağır yaralanmıştı, ifadesi tam 11 ay sonra alınabildi
18 yıllık sır cinayetin sanığı: "Neden buradayım hakim bey?" mask
18 yıllık sır cinayetin sanığı: "Neden buradayım hakim bey?"
'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüpheli tutuklandı mask
'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüpheli tutuklandı
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL