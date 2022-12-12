Tarhan’dan Bakan Varank’a SESSİZ PROTESTO

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi. 5 dakika konuşma süresi olan Tarhan, konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sorulan hiçbir soruya yanıt verememesinin yanı sıra eski Dışişleri Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Turan Güneş’in kızı ve yine Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in de kardeşi olan eski ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ayata’ya haksız ve mesnetsiz iddialarla iftira attığı gerekçesiylesessiz protesto yaptı.

“SUSUYORUM AMA SORMAYA DEVAM EDİYORUM”

Tarhan, “2018 yılından bu yana görevde olan Varank, sorduğum sorulara cevap vermiyor. Söylediğimiz her şeyi de çarpıtıyor, mecrasından çıkarıyor. Komisyon görüşmelerinde, sorulara cevap veremeyen Bakan, ‘Ayşe Tatile Çıksın’parolasıyla Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na adı zaferle yazılmış, Kocaeli’mizin gururu bir ailenin mensubu, Prof.Dr.Ayşe Ayata’ya ‘okuldaki ilk derste bana ayrımcılık yaptı’ diye iftira atıyor. Siyaset Sosyolojisi dersi ODTÜ'de 3.sınıfta okutuluyor. Ayşe Hoca hayatında Siyaset Sosyolojisi dersi vermemiş. Sayın Bakan bu dersi okulun ilk gününde nasıl aldınız? Her fırsatta yalana, iftiraya sarılan bu zihniyeti kınıyor, protesto ediyor şimdi susmak zamanı diyorum. Susuyorum ama sormaya devam ediyorum” diyen Tarhan, sorularını dövizler aracılığıyla sordu.

BAKAN SORULARA YİNE CEVAP VEREMEDİ

Tarhan, bütçe görüşmelerinde şu soruları içeren dövizlerle sessiz protestosunu yerine getirdi.

· Sanayicinin kullandığı doğalgaza 18 ayda %997, elektriğe 1 yılda %399 zam yapıldı. Sanayi Bakanı olarak siz ne yaptınız?

· Ar-Ge harcamalarında hedef GSYH’nin %3’ü idi. Gerçekleşen %1,13. Ar-Ge’de kimi desteklediniz?

· OSB’lere zorla yaptırdığınız bağışlarla kime yardım kolisi dağıttınız?

· Kamuya ait kaç fabrikayı kapattınız?

· Tekel, Seka, Tedaş ve Petkim’i neden sattınız?

· Şeker ve Demir Çelik fabrikalarını neden sattınız?

· Linyit, kömür, bakır işletmelerini neden sattınız?

· %100yerli ve milliliği yakalayan Tuzla jip fabrikasını neden kapattınız?

· Volkswagen Türkiye’ye yatırım yapmaktan neden vazgeçti?

· Tank-Palet Fabrikası’na ne oldu? Tank nerede?

· Banttan inen TOGG’u almak için kime sipariş vereceğiz?

· 47 milyon ödenip Saab’dan alınan araç platformu nerede? Platform yoksa 47 milyon Euro nerede?

“ ATATÜRK’Ü ANLAMAYANLARDAN NE BEKLENİR?”

Tarhan, Genel Kurul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün sanayideki gelişmeleri incelediği bir fotoğrafı da göstererek, “Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiş, İzmir İktisat Kongresi’ni toplamış, Cumhuriyeti kurarken Bağımsızlık için siyasal zafer yetmez, ekonomik zafer de gerekli diyerek 4 yılda 30 fabrika açmış; bilimi, aklı, eğitimi ve bağımsızlığı hep ön planda tutmuş, "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamayanlardan başka ne beklenir ki?” diyerek protestosunu sonlandırdı.