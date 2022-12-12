TEGV Kocaeli, Dünya Gönüllüler Günü'nü pasta keserek kutladı

1999’dan bugüne, ilimizde yaklaşık 19 bin çocuğa eğitim desteği veren ve bini aşkın gönüllüsünün desteği ile eğitim etkinliklerini gerçekleştiren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi; ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği verirkengönüllülük kavramının tanıtılmasını, benimsetilmesini, yaygınlaştırılmasını ve süreklilik kazanmasını sağlamayı da hedefliyor.
24 İLDE KUTLANDI
TEGV; her yıl olduğu gibibu yılda ülkemizin 24 ilinde, 55 etkinlik noktasıyla eğitim parkları, öğrenim birimleri ve Ateşböcekleri’nde faaliyetlerine destek veren gönüllülerinin katılımıyla, onların bu özel gününü coşkulu etkinliklerle kutladı. Yemek, toplantı gibi organizasyonlarla bir araya gelen gönüllüler hem eğlendiler hem de Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladılar.
90’LI YILLARA ÖZGÜ KIYAFETLER
Bu yıl ayrıca; #gönüllüykenben hashtag’i ile kendi sosyal medyahesaplarında, gönüllü olmanın mutluluğu ve TEGV’de gönüllü olmanın farkını vurgulayan fotoğraflar çeken gönüllüler; birbirinden ilginç 90’lı yıllara özgü kıyafet ve modasıyla gönüllülüğü kendilerince yorumladılar ve neşeli, mutlu görüntüler paylaştılar.
3 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUĞA DOKUNDU
İlimizde yüzlerce gönüllüsünün desteğiyle faaliyetlerini gerçekleştiren TEGV Kocaeli Öğrenim Birimi’nde, bir zamanlar çocuğu olup etkinliklere katılan ve TEGV’le büyüyen, sonrasında kendisi gönüllü olup çocuklarla etkinliklere giren genç gönüllüleri de yer alıyor. Ülke genelinde gönüllüleriyle birlikte bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğun hayatında nitelikli eğitimle iz bırakan Eğitim Gönüllüleri Vakfı, birlikte geleceğe umut olan tüm gönüllülerin ve iyilik için gönlünü veren herkesin Dünya Gönüllüler Günü’nü kutluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.