TEGV Kocaeli, Dünya Gönüllüler Günü'nü pasta keserek kutladı

1999’dan bugüne, ilimizde yaklaşık 19 bin çocuğa eğitim desteği veren ve bini aşkın gönüllüsünün desteği ile eğitim etkinliklerini gerçekleştiren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi; ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği verirkengönüllülük kavramının tanıtılmasını, benimsetilmesini, yaygınlaştırılmasını ve süreklilik kazanmasını sağlamayı da hedefliyor.

24 İLDE KUTLANDI

TEGV; her yıl olduğu gibibu yılda ülkemizin 24 ilinde, 55 etkinlik noktasıyla eğitim parkları, öğrenim birimleri ve Ateşböcekleri’nde faaliyetlerine destek veren gönüllülerinin katılımıyla, onların bu özel gününü coşkulu etkinliklerle kutladı. Yemek, toplantı gibi organizasyonlarla bir araya gelen gönüllüler hem eğlendiler hem de Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladılar.

90’LI YILLARA ÖZGÜ KIYAFETLER

Bu yıl ayrıca; #gönüllüykenben hashtag’i ile kendi sosyal medyahesaplarında, gönüllü olmanın mutluluğu ve TEGV’de gönüllü olmanın farkını vurgulayan fotoğraflar çeken gönüllüler; birbirinden ilginç 90’lı yıllara özgü kıyafet ve modasıyla gönüllülüğü kendilerince yorumladılar ve neşeli, mutlu görüntüler paylaştılar.

3 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUĞA DOKUNDU

İlimizde yüzlerce gönüllüsünün desteğiyle faaliyetlerini gerçekleştiren TEGV Kocaeli Öğrenim Birimi’nde, bir zamanlar çocuğu olup etkinliklere katılan ve TEGV’le büyüyen, sonrasında kendisi gönüllü olup çocuklarla etkinliklere giren genç gönüllüleri de yer alıyor. Ülke genelinde gönüllüleriyle birlikte bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğun hayatında nitelikli eğitimle iz bırakan Eğitim Gönüllüleri Vakfı, birlikte geleceğe umut olan tüm gönüllülerin ve iyilik için gönlünü veren herkesin Dünya Gönüllüler Günü’nü kutluyor.