LANSMAN 17 ARALIK’TA 

Şehrimizin köklü ve başarılı eğitim kurumlarından biri olan Bilgi Küpü Okulları, Mektebim Koleji ile güç birliği yaptı. “Mektebim Koleji Kocaeli Bilgi Küpü Kampüsleri”, 17 Aralık Cumartesi saat 14.00'te Kocaeli Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. Lansmanda ayrıca Dr. Özgür Bolat, “Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?” başlıklı seminer verecek

2003 yılından beri şehrimize eğitim alanında hizmet eden ve Kocaeli’nin en güçlü okul markalarından biri olan Bilgi Küpü Okulları, Türkiye'nin en güçlü ulusal okul markalarından Mektebim Koleji ile güç birliği yaparak 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren “Mektebim Koleji Kocaeli Bilgi Küpü Kampüsleri” olarak çalışmalarına daha da güçlü ve başarılı bir şekilde devam edecek. Bilgi Küpü Okulları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir, herhangi bir satış ya da ticari ortaklık kurulmadan Mektebim Koleji ile Bilgi Küpü arasında Kocaeli Master Franchise Anlaşması yapıldığını duyurdu.

“DAHA GÜÇLÜ BİR KAYNAKTAN BESLENEREK”

Bilgi Küpü Okulları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir, "20 yıldır biriktirdiğimiz deneyim ve birikimlerimizle oluşturduğumuz Bilgi Küpü çalışma sistemi ve kültürü ile örtüşen, tüm çalışmaların merkezine öğrenciyi koyan, öğrencilerin ailelerinin ve ülkemizin geleceği ve kıymetlisi olduğu bilinci ve sorumluluğu ile çalışan, olumlu okul iklimini çok önemseyen, velisini çözüm ortağı ve paydaş olarak gören, yabancı dil eğitimini üst düzeyde yürüten, uygulama ve yetenek derslerini önemseyen ulusaldaki en güçlü okul markalarından biri Mektebim Koleji ile yaptığımız bu iş birliği; okullarımızı, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi daha güçlü bir kaynaktan beslenerek daha da verimli ve başarılı çalışmalarla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.