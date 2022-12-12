Arslan: Adayımız Doğu Perinçek’tir

Vatan Partisi Kocaeli İl Örgütü, geçtiğimiz kasım ayında Ankara’da yapılan 11. büyük kurultay ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl Başkanı Yalçın Arslan, Vatan Partisi’nin yıllar öncesinden yaptığı öngörülerin günümüz dünyasında ve ülkemizde gündeme geldiğinin altını çizerek; tüm bu gerçekliklerin tek çözümünün partilerinde olduğunu belitti.

“ABD ERPERYALİZMİ ÇÖKTÜ”

Değerlendirmesinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yarım kalan devrimlerinin tamamlanmasının artık kaçınılmaz olduğunu dile getiren Arslan, “Ülkemizin tek kurtuluş yolu olan Milli Demokratik Devrim (MDD) programını da yıllardır sadece partimiz savunuyordu. ABD emperyalizminin çöktüğü ve tüm dünyada yenildiği bugünkü durum sonucu, yeni bir dünya düzeninin ve uygarlığın yükseldiği bir dönemdeyiz” dedi.

“PERİNÇEK ADAY OLACAK”

Açıklamasının devamında Vatan Partisi’nin artık milleti örgütleme çağına geçtiğini kaydeden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü, “Parti olarak iktidara hazırız. İktidarın mesajını biz kurultayın yapıldığı salondan aldık. Bu özgüven genel başkanımız Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasıyla pekişmiştir”.