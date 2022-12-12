12 Ara 2022 - 18:18- Siyaset G: 12 Ara 2022 - 18:30

"Bu sevgi hiç bitmeyecek, bu coşku asla dinmeyecek"

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimizi ziyaret edeceğine dair basın kuruluşlarımızda yer alan haberler sonrası kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur
"Bu sevgi hiç bitmeyecek, bu coşku asla dinmeyecek" mask
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş bir bildiri yayımladı. 

Başkan Ellibeş şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bilindiği gibi en son 6 Ağustos 2022 tarihinde şehrimizi ziyaret etmiş ve Açılış Bayram’na katıldı. Yaz aylarının ortasında gerçekleşen bu ziyaretteki coşku, heyecan ve mahşeri kalabalık, Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimizde duyulan sevgi ve özlemin ne kadar yüksek ve benzersiz olduğunun bir göstergesiydi." dedi. 

Bu sevgi hiç bitmeyecek, bu coşku asla dinmeyecektir

Ellibeş sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, son dönemde ziyaret ettiği şehirlerde ülkemizin geleceği olan değerli genç kardeşlerimize verdiği önemin bir göstergesi olarak, “Gençlik Buluşmaları” düzenlemeye başlamıştır.Bu programlardan birinin şehrimizde olması muhtemeldir. Ancak henüz kesinleşmiş bir tarih söz konusu değildir. Program netleştiğinde tüm detaylar paylaşılacaktır." diyerek sözlerini noktaladı. 
# genç, AKP

12 Ara 2022 - 18:18 - Siyaset

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