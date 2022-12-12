Beton santralinde makineye sıkışan işçi can verdi 

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Olay İzmit Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak üzerindenb bulunan beton santralinde meydana geldi. Adil Altınkaya, iş makinesine sıkıştı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Altınkaya'nın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Gazetecilerin görüntü almasını önlemek amacıyla girişe beton mikseri çekildi