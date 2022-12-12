İzmit ve Kartepe'de 8 ev ve işyerinde yapılan eş zamanlı operasyonda kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi. 1 işyeri ve 7 evde gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs yakalandı. Operasyonda 759 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 52 bin780 adet içi tütün dolu makaron, 32 kilogram açık kıyılmış tütün, 7 adet komprasör, 10 adet sarma makinesi, 3 adet hava kurutma makinesi, 10 adet elektronik sigara likiti ve 149 adet TAPDK bandrolü el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
12 Ara 2022 - 21:08- Asayiş Güncelleme: 12 Ara 2022 - 21:13
İzmit ve Kartepe'de eş zamanlı kaçakçılık operasyonu
İzmit ve Kartepe'de çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonda binlerce kilogram kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi. Konuya ilişkin 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.