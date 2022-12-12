İzmit ve Kartepe'de eş zamanlı kaçakçılık operasyonu

İzmit ve Kartepe'de 8 ev ve işyerinde yapılan eş zamanlı operasyonda kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi. 1 işyeri ve 7 evde gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs yakalandı. Operasyonda 759 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 52 bin780 adet içi tütün dolu makaron, 32 kilogram açık kıyılmış tütün, 7 adet komprasör, 10 adet sarma makinesi, 3 adet hava kurutma makinesi, 10 adet elektronik sigara likiti ve 149 adet TAPDK bandrolü el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.