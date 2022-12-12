12 Ara 2022 - 21:08- Asayiş G: 12 Ara 2022 - 21:13

İzmit ve Kartepe'de eş zamanlı kaçakçılık operasyonu

İzmit ve Kartepe'de çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonda binlerce kilogram kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi. Konuya ilişkin 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı 

Cihat Polat
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İzmit ve Kartepe'de eş zamanlı kaçakçılık operasyonu mask
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İzmit ve Kartepe'de 8 ev ve işyerinde yapılan eş zamanlı operasyonda kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi. 1 işyeri ve 7 evde gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs yakalandı. Operasyonda 759 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 52 bin780 adet içi tütün dolu makaron, 32 kilogram açık kıyılmış tütün, 7 adet komprasör, 10 adet sarma makinesi, 3 adet hava kurutma makinesi, 10 adet elektronik sigara likiti ve 149 adet TAPDK bandrolü el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
# Kartepe

12 Ara 2022 - 21:08 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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