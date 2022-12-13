13 Ara 2022 - 09:39- Asayiş G: 13 Ara 2022 - 09:46

Bekaert'te 1000 işçinin çıkacağı grev ertelendi

Bekaert İzmit ve Kartepe fabrikasında bugün yaklaşık 1000 işçi saat 13:00'da greve çıkacaktı. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre milli güvenliği bozucu nitelikte olması sebebiyle grev 60 gün ertelendi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Bekaert'te 1000 işçinin çıkacağı grev ertelendi mask

Bekaert İzmit Fabrikası ile Bekaert Kartepe fabrikasında Ağustos ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmadı ve her iki fabrikada bugün grev uygulamasına gidilecek. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Türkiye’de ilk 500 büyük işletme arasına giren Bekaert İzmit, Öz Çelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Bekaert Kartepe fabrikalarında çalışan yaklaşık 1000 işçiyi ilgilendiren sözleşmede bugün saat 13.00’te grev uygulamasına gidecek. Bu saate kadar işçilerin taleplerini kabul eden bir teklif ile işveren masaya gelmezse grev uygulamasına gidecekti.

60 GÜN ERTELENDİ
Ancak bu gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre grev 60 gün ertelendi. Kararda grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olması sebebiyle toplu sözleşme kanunun 63. Maddesi gereği ertelendiği belirtildi.
# Kartepe, türkiye

13 Ara 2022 - 09:39 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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