Kadınlar mutfağın püf noktalarını öğreniyor

Kartepe Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KAR-MEK) tarafından kadınlara yönelik aşçılık kursu başlatıldı. Kursa katılan kadınlara yemeklerin ve tatlıların incelikleri anlatılıyor. Her türlü yemeğin ve hamur işinin öğretildiği kursta, lezzetin püf noktaları kursiyerlere gösteriliyor. Kursiyerlerden bazıları hazırladıkları ürünlerin satışından gelir elde ederken, bazı kursiyerler de aldıkları belge ile iş bulabiliyor. Kurs eğitmeni Kadriye Öztürk, "Burada ev hanımlarına ve belge almak isteyen kadın ve erkeklere yönelik kurs veriyoruz. 17 Ekim’de başlayan kursumuz 3 Ocak tarihine kadar devam edecektir. 450 saat kursumuzu tamamlayanlara aşçı ve aşçı yardımcısı belgesi verilecektir. Bu kursun bitmesi ile yeni kurs açılacaktır. Türk-Osmanlı mutfağı yemekleri kursiyerlerimize öğretilmektedir. Pastacılık konusunda da bilgi verilmektedir" dedi. Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiğini de söyleyen Öztürk, "Burada kadınlarımız var olan becerilerini geliştiriyorlar. Geçmiş yıllarda eğitim alan öğrencilerimiz kendi evlerinde üretmelerinin yanı sıra kendi iş yerlerini açtılar. Bu bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz kadınlarımızın en iyi şekilde eğitim almalarıdır" diye konuştu.