13 Ara 2022 - 10:09- Gündem G: 13 Ara 2022 - 10:12

Yeni KYK Burs ve kredi ücretleri açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı itibariyle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek burs/kredi tutarlarının arttığını duyurarak yeni rakamları açıkladı. Peki, 2023 KYK burs zammı ne kadar oldu?
Yeni KYK Burs ve kredi ücretleri açıklandı! mask

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından yüksek öğrenim öğrencileri, yüksek lisans ve doktora eğitimi görenlerin burs ve kredi tutarlarının arttığını bildirdi. İşte, yeni rakamlar:

Lisans 850 TL'den 1250 TL'ye,
Yüksek lisans 1700 TL'den 2500 TL'ye
Doktora 2550 TL'den 3750 TL'ye çıkarıldı.

13 Ara 2022 - 10:09 - Gündem

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