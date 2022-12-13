13 Ara 2022 - 10:09- Gündem

Yeni KYK Burs ve kredi ücretleri açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı itibariyle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek burs/kredi tutarlarının arttığını duyurarak yeni rakamları açıkladı. Peki, 2023 KYK burs zammı ne kadar oldu?